Устрицы атаковали олимпийский гребной канал. Соревнования под угрозой срыва

Нашествие устриц может сорвать соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Токио, пишет «Би-би-си».

Соревнования должны пройти в Токийском заливе на гребной трассе The Sea Forest Waterway — это единственная трасса в стране международного уровня.

Она была готова к Олимпиаде досрочно, но к поплавкам, предназначенным для того, чтобы убирать волны и поддерживать штиль, начали массово прикрепляться устрицы, и из-за этого поплавки тонут.

Властям приходится либо вытаскивать поплавки на берег и очищать, либо отправлять дайверов, чтобы они очищали поплавки под водой.

С поплавков уже сняли 14 тонн устриц. Японские власти потратили на эти работы $1,28 млн, пишет polit.ru.

Нашествие устроили устрицы магаки, которые являются чрезвычайно популярным деликатесом в Японии. Но устриц, снятых с поплавков, есть нельзя, так как воду в заливе не проверяли на безопасность.

Эти устрицы могут стоить десятки тысяч долларов.

Ранее у российских гребцов-олимпийцев в допинг-пробах нашли мельдоний. Это стало катастрофой для Федерации гребного спорта России (ФГСР) в преддверии Олимпиады в Токио, заявил президент организации Алексей Свирин.