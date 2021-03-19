На Алтае начинают искать подрядчика на оживленный губернатором «криминалострой»

В ближайшее время планируется объявить конкурсные процедуры по хоккейному дворцу на проспекте Сибирский в Барнауле. 18 марта на пресс-конференции министр спорта региона Алексей Перфильев назвал объект «долгостроем и криминалостроем» и объяснил, как его будут доводить до ума.

Заказчиком возобновляющихся работ выступает министерство строительства края. По словам Алексея Перфильева, со стороны ведомства есть заверения, что конкурсные процедуры по отбору подрядчика начнутся уже на следующей неделе.

«В моем понимании, если до середины апреля будет объявлена эта историческая процедура, уже хорошо. Важно ведь не только объявить торги, но и провести их, законтрактовать. Нам важен, чтобы нашлась компания, имеющая ресурсы, чтобы достроить эту арену», — пояснил министр спорта.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Разморозить стройку изначально планировалось в 2020 году — на это краевой бюджет готов был выделить первые 50 млн рублей, — но вмешалась пандемия.

В нынешнем году заложена сумма существеннее — 150 млн рублей. В целом же на достройку ледовой арены, простоявшей долгие шесть лет, потребуется 850 млн рублей.

По словам Алексея Перфильева, финансирование на три ближайших года в бюджете предусмотрено.

Что происходило ранее

В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности — детская спортшкола «Алтай» была без собственного «дома».

В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «СтройГАЗ». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «СтройГАЗ» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось.

Уже в тот момент было понятно, что у компании серьезные проблемы. Авансировать ей средства дальше было крайне опасно. В объект было вложено более 170 млн рублей.