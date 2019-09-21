Уникальный «Чуйский забег» по дамбе пройдет на Алтае

28 сентября в Бийске состоится необычный легкоатлетический забег в честь 310-летия города. Спортсмены побегут по дамбе реки Бия.

Забег пройдет на дамбе реки Бия у коммунального моста в направлении квартала Зеленый клин. Участок трассы протяженностью 3,5 км имеет твердое ровное грунтовое покрытие, сообщает газета «Наш Бийск».

Всем спортсменам и любителям бега — от мала до велика — будут предложены пять дистанций. Для взрослых — дистанции 21 км, 7 км и 1 км. Для детей — на 500 и 310 метров.

Физкультурное мероприятие получило название «Чуйский забег». Ожидается, что на такую тренировку под открытым небом выйдут тысячи жителей города.