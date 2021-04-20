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Спорт

В Барнауле ищут желающих достроить крытый каток за 705 млн рублей

В Барнауле надеются возобновить «замороженную» стройку крытого катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай» на пр. Сибирский.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском,52 приехали депутаты Госдумы
На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском,52 приехали депутаты Госдумы
Ирина Пергаева

Стартовая цена контракта составляет 705 млн рублей, говорится на сайте Госзакупок.

Закончить стройку по контракту подрядчик должен до 25 декабря 2023 года.

Изначально планировалось завершить стройку к 2016 году, но работы так и не выполнили. Сначала обанкротился подрядчик «Сибстройкомпани», потом «СтройГаз».

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском,52 приехали депутаты Госдумы
На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском, 52 приехали депутаты Госдумы
Ирина Пергаева

Разморозить стройку изначально планировалось в 2020 году, но помешала пандемия.

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, финансирование на три ближайших года в бюджете предусмотрено.

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