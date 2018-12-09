В Барнауле одним из факелоносцев Универсиады стал офицер Росгвардии

8 декабря по улицам Барнаула пронесли огонь XXIX Всемирной зимней универсиады. Столица Алтайского края приняла эстафету от Иркутска. В числе тех, кому было доверено право пронести факел, был офицер Управления Росгвардии по Алтайскому краю Антон Семушев.

Капитан Семушев — начальник военной автоинспекции территориального управления Росгвардии. В свободное от службы время занимается спортом и успешно выступает на соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, стрельбе, многоборью и служебному биатлону. Становился серебряным призером Чемпионата вооруженных сил и бронзовым призером Чемпионата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по служебному биатлону. Имеет спортивные звания мастера спорта по служебному биатлону и кандидата в мастера спорта по плаванию.

Антон Семушев пронес факел с огнем Универсиады-2019 по набережной реки Обь. Его тепло приветствовали многочисленные зрители, собравшиеся посмотреть на эстафету огня.

Хранителями огня и несущих его факелоносцев выступили сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Алтайскому краю, пробежав всю дистанцию от старта до финиша. Сотрудники вневедомственной охраны и воинской части оперативного назначения вместе с полицейскими и народными дружинниками обеспечили охрану общественного порядка на маршруте эстафеты. Благодаря их профессионализму нарушений общественного порядка в период проведения эстафеты огня Универсиады в Барнауле не допущено.

Из Барнаула огонь доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты.