В Барнауле открылось детское отделение Барнаульской федерации биатлона

16 ноября 2018 г. Барнаульская федерация биатлона при поддержке партнеров биатлона: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «Барнаульский Водоканал», открыла отделение биатлона в СОШ № 76 пос. Южный.

Отделение предназначено для занятий биатлоном детей 9 — 10 летнего возраста. Юные спортсмены будут проходить начальный курс подготовки по стрельбе и лыжным гонкам под руководством опытного наставника представителя Алтайского училища олимпийского резерва Марии Козулиной. Основная цель — подготовка детей к занятиям биатлоном. В дальнейшем, у наиболее способных воспитанников, появится возможность заниматься биатлоном на более высоком спортивном уровне, в Алтайском училище олимпийского резерва.

Все необходимое оборудование: пневматические винтовки МР 61−09 (адаптированы для детского биатлона), стрелковые ковры, мишенные установки, пулеуловители, оборудование для размещения стрелковых установок, помогли приобрести партнеры ГСОО «Барнаульской федерации биатлона».

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность: Генеральному директору ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Рыбникову А.А., Генеральному директору ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Р.В. Правдину и Генеральному директору ООО «Барнаульский Водоканал», Масловскому Д.В., за поддержку и развитие детского биатлона.