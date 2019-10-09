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Спорт

В Барнауле построят современный 15-метровый скалодром

На стадионе «Лабиринт» в Барнауле появится скалодром. Он будет высотой 15 метров и площадью 200 кв. м. Рабочие уже приступили к монтажу, пишет «Алтайский спорт». Закончить обещают до конца 2019 года.

В Барнауле появится скалодром.
В Барнауле появится скалодром.
Минспорт Алтайского края.

На скалодроме будут большие и широкие нависания, арка, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическая страховочная система.

Стадион «Лабиринт» (ул. Юрина, 197) для скалодрома выбрали потому, что рядом с ним находится отделение скалолазания городской спортивной школы № 7. Раньше места для занятий у спортшколы не было. Дети занимались в основном на частных тренажерах.

Подобный объект должен появиться и в Белокурихе, отмечают в правительстве края. развитие скалолазания губернатор региона Виктор Томенко обсуждал с помощником президента России Игорем Левитиным в конце сентября.

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