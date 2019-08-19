Помощник Путина посчитал «Белокуриху-2» годной для скалолазания

Левитин заявил, что необходимо думать, как увеличить число резидентов, провести форум, на который приедут инвесторы.

«Мы будем говорить с предс"тавителями Ростуризма, чтобы они поддержали курорт в проведении этого мероприятия. „Белокуриха-2“ способна заинтересовать инвесторов уже в том виде, в каком сегодня она предстает перед нами. Еще пару лет назад, до того, как появились коммуникации и первые объекты, этого нельзя было сказать», — сказал Игорь Левитин.