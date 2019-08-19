Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 августа 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Помощник Путина посчитал «Белокуриху-2» годной для скалолазания

Помощник президента Игорь Левитин 17 августа посетил Алтайский край и остался доволен тем, как развивается Белокуриха, сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха». В частности, он отметил, что в «Белокуриху-2» стоит пригласить представителей федерации скалолазания России.

Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Пресс-служба "Курорта Белокуриха"

Левитин заявил, что необходимо думать, как увеличить число резидентов, провести форум, на который приедут инвесторы.

«Мы будем говорить с предс"тавителями Ростуризма, чтобы они поддержали курорт в проведении этого мероприятия. „Белокуриха-2“ способна заинтересовать инвесторов уже в том виде, в каком сегодня она предстает перед нами. Еще пару лет назад, до того, как появились коммуникации и первые объекты, этого нельзя было сказать», — сказал Игорь Левитин.

В планах руководства Белокурихи провести инвестиционный форум, на котором презентуют возможности «Белокурихи-2» через зимние виды спорта.

Мероприятие запланировано на начало очередного горнолыжного сезона.

Игорь Левитин,
помощник президента:

«Белокуриха-2» — прекрасное место для зимних видов спорта. Если мы сможем в 2021 году провести здесь подготовку сборных страны к Олимпийским Играм в Пекине, польза будет всем, поскольку и часовой пояс, и высота курорта приближены к условиям, в которых спортсмены окажутся во время соревнований. Кроме того, мы планируем пригласить сюда представителей федерации скалолазания России, чтобы они рассмотрели строящийся курорт в качестве одной из площадок для развития своего направления.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость