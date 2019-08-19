Помощник Путина посчитал «Белокуриху-2» годной для скалолазания

Левитин заявил, что необходимо думать, как увеличить число резидентов, провести форум, на который приедут инвесторы.
«Мы будем говорить с предс"тавителями Ростуризма, чтобы они поддержали курорт в проведении этого мероприятия. „Белокуриха-2“ способна заинтересовать инвесторов уже в том виде, в каком сегодня она предстает перед нами. Еще пару лет назад, до того, как появились коммуникации и первые объекты, этого нельзя было сказать», — сказал Игорь Левитин.
В планах руководства Белокурихи провести инвестиционный форум, на котором презентуют возможности «Белокурихи-2» через зимние виды спорта.
Мероприятие запланировано на начало очередного горнолыжного сезона.
Игорь Левитин,
помощник президента:
«Белокуриха-2» — прекрасное место для зимних видов спорта. Если мы сможем в 2021 году провести здесь подготовку сборных страны к Олимпийским Играм в Пекине, польза будет всем, поскольку и часовой пояс, и высота курорта приближены к условиям, в которых спортсмены окажутся во время соревнований. Кроме того, мы планируем пригласить сюда представителей федерации скалолазания России, чтобы они рассмотрели строящийся курорт в качестве одной из площадок для развития своего направления.