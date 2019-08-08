Рестораны Белокурихи устроят трехдневные "гастровечеринки"

С 8 по 10 августа в Белокурихе в честь Дня города рестораны будут устраивать у себя "гастрономические вечеринки". 11 заведений добавят в меню особо интересные блюда по умеренным ценам, пишет "Алтайтурцентр".

Гостей Белокурихи ждут открытые гриль-зоны, изысканные блюда из сибирских продуктов по специальным рецептам и развлекательная программа.

8 августа вечерний «Русский разгуляй» пройдет в кафе «Пивной барон». 9 августа кантри-вечеринка состоится в трактире «Дилижанс». В День города, 10 августа, ресторан «Мишель» проведет днем детскую «пиратскую» программу, а ресторан «Бивер» — вечернее шоу а-ля Верка Сердючка.

Другие заведения подготовили вечер живой музыки и танцевальную программу.