В Барнауле соберутся суперзвезды мировой гребли, чтобы сразиться за Кубок чемпионов

В Барнаул съедутся 48 звезд мировой гребли. 21−22 сентября здесь пройдет первый в мире Кубок чемпионов — аналог Бриллиантовой лиги в легкой атлетике. Прямая трансляция с соревнований будет идти на Евроспорте и Матч ТВ, комментировать будет Дмитрий Губерниев, рассказал altapress.ru Юрий Шамков, глава краевой федерации по гребле на байдарках и каноэ.

Кто приедет?

На Кубок приедут чемпионы и призеры европейских, мировых первенств и Олимпиад. В соревновании примут участие спортсмены из 24 стран: Канады, Новой Зеландии, Японии, Китая, Ирана, многих европейских стран. Россию представят 15 человек.

Почему Барнаул?

Помимо России, за право проводить первый Кубок чемпионов боролись Китай, Венгрия и Канада.

В Алтайском крае сильная школа гребли. В Барнауле завершается строительство современной, оснащенной базы. Наш гребной канал считается лучшим в России по техническим характеристикам. Гребцы признают, что здесь легкая вода.

Однако сами по себе эти качества не гарантировали, что международная федерация примет решение в нашу пользу.

Историю того, как Барнаул стал местом проведения Кубка, рассказал Юрий Шамков.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

Идею проведения коммерческих турниров в гребле в международной федерации стал продвигать ее технический директор Мартин Маринов — легендарный человек в нашем виде спорта. Первый раз разговор о Кубке у меня произошел в ноябре 2017 года за чашкой кофе в Турции. В этой стране проводят сборы многие команды — там есть сподвижник гребли, бизнесмен. Он мне рассказал об идее Кубка. Потом уже я ездил в Лозанну, проводил переговоры.

Представители федерации приезжали в Барнаул для оценки условий — попали как раз в крещенские 40-градусные морозы. Они съездили на канал, встретились с губернатором.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

Международная федерация старается придерживаться политики проведения соревнований в небольших городах, а не в столичных. Тогда состязания становятся куда большим событием. А массовость достигается через трансляции.

25 мая решение о проведении Кубка в Барнауле было подписано. Последовавшая вскоре за этим смена главы региона, к облегчению организаторов, не повлияла на подготовку. Врио губернатора Виктор Томенко оперативно подключился к процессу, что позволило решить многие оргвопросы.

Открытие гребного канала в Барнауле. altapress.ru

Что предложат зрителям?

На территории базы пройдет много развлекательных мероприятий. Состоится розыгрыш автомобиля.

Какой эффект дадут соревнования?

Организаторы называют несколько главных последствий.

Барнаульский гребной канал смогут сертифицировать по мировым стандартам. После запуска обводного канала ( его сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год) здесь можно будет проводить любые международные старты. Сейчас такого уровня каналы есть в Москве , Санкт-Петербурге , Казани и Краснодаре. Барнаул станет пятым в России.

его сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год) здесь можно будет проводить любые международные старты. Сейчас такого уровня каналы есть в Москве Санкт-Петербурге Казани и Краснодаре. Барнаул станет пятым в России. В Алтайский край приедет много гостей из других регионов и стран , что повысит его популярность.

что повысит его популярность. Взлетит популярность гребли.

Как проехать?

Гребной канал Михаил Хозяйкин

Как алтайские гребцы совершили прорыв?

Сегодня перед ребятами, которые занимаются в СШОР по гребле, задачу ставят так: выиграл чемпионат края — становишься претендентом на попадание в сборную Россию.

Начиная с 2018 года, считают в школе, в главную команды страны должны ежегодно попадать по 1−2 спортсмена от нашего региона. И такие амбиции не выглядят заоблачными — молодые гребцы из Барнаула в 2018 году в своих возрастных группах уже выигрывали первенства России, Европы, мира.

В число призеров вошли Артем Пискун, Дмитрий Гончаров, Владлен Ушаков. В крае рассчитывают, что по итогам сезона им присвоят звание мастера спорта.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

Сегодня наши мальчики и девочки — каноисты и байдарочники — сильнейшие в России в своих возрастных группах. И за ними уже подтягиваются те, кто помладше — там вообще «сумасшедшие» ребята. У нас такая заруба сейчас в краевых соревнования идет — фотофиниш все решает. Родители устраивают палаточные городки. Там такой драйв!

По словам Шамкова, в программе развития гребли в крае среди целей — медаль алтайского гребца на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Чего стоило создать в крае суперсистему подготовки гребцов?

1. Мощный фундамент. Рывок в развитии гребли на Алтае произошел благодаря Константину Костенко, заслуженному мастеру спорта, именем которого сейчас названа школа. Благодаря ему под Барнаулом появился гребной канал. Тогда для строительства железнодорожного моста через Обь нужно было много песка. Собирались выкопать озеро. А Костенко убедил чиновников сделать канал: почти 2 км длиной, 110 метров шириной и 16 метров глубиной. Это до сих пор идеальные параметры для таких объектов.

Гребной канал в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

2. Строительство базы. Фундамент будущей базы на спонсорские деньги залили еще в 1990-х годах. Но этим тогда все и закончилось. Позже этот объект попал сначала в краевую, а затем и федеральную целевую программу по развитию физкультуры и спорта. В 2016 году объект сдали, хоть и с недоделками. К Кубку их все исправляют. Сейчас здесь есть гостиница, столовая, несколько тренажерных залов, две сауны, раздевалки, медкабинет, тренерские, вышка и т. д. «Шикарный объект», — резюмирует Шамков.

3. Система подготовки. В идеале она должна состоять из четырех этапов: ДЮСШ, интернат, училище олимпийского резерва, затем — армия или вуз. В крае есть почти все, за исключением интерната. Но и здесь есть планы.

По словам Юрия Шамкова, вскоре освободится часть помещений училища олимпийского резерва.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

На этих площадях можно было бы разместить по одному классу с 6-го по 9-ый. Рядом расположена 31-ая школа — возможность для обучения есть. Это нам даст возможность собирать ребят со всего края. Мы надеемся, что в правительстве одобрят нашу идею.

Сейчас в Барнауле занимаются 350 ребят, в Павловске — около 70 и в Бийске — порядка 40.

4. Тренеры. В Алтайском крае сейчас — одна из самых крепких в стране тренерских команд. Помимо местных, здесь работают наставники из Москвы, Тольятти, из Казахстана и Украины.

«Не могу сказать, что к нам стоит очередь из тренеров, но кто-то постоянно себя предлагает», — говорит Шамков.

Наставников влекут два основных фактора. Первый — наличие дополнительного внебюджетного финансирования: им не только доплачивают за работу, но и помогают с жильем, с устройством жен на работу, а детей — в детсады и школы. Второй фактор — настоящий драйв и эмоциональный подъем в команде, которая прогрессирует семимильными шагами.

5. Дружба бизнеса и государства. Первичная роль — у властей. Без их поддержки развивать большой спорт нереально, считает Шамков. Как бы сподвижники не поддерживали инициативы, рано или поздно у них закончатся или деньги, или запал. Но наличие внебюджетных средств, человека, который действительно болеет за какой-то вид спорта, здорово помогает решать текущие проблемы. Связка государственного и частного позволяет достигать максимального эффекта, говорит глава федерации.

Юрий Шамков,

президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

Иногда деньги нужны быстро: срочно отправить кого-то на сборы, помочь тренерам, что-то закупить. Бюджетирование — это же целая система: бывает, что решение принято, но деньги выделяют в конце года, а делать нужно сейчас. Или, скажем, нужно проводить торги, это минимум два месяца, а времени нет. Так, например, и в случае с проведением Кубка вышло.

Открытие гребного канала в Барнауле. altapress.ru

Какие планы?

Построить обводной канал и принимать топовые международные соревнования. Создать филиал во Власихе. Там есть водохранилище , в поселке практически не развиваются другие виды спорта и есть школа. Сейчас важно решить земельный вопрос. Привлечь инвесторов в обустройство территории , прилегающей к гребному каналу. При строительстве обводного канала будет намываться песок — там можно будет сделать благоустроенный , цивилизованный пляж , зону отдыха. Воспитать алтайских гребцов в олимпийских призеров , желательно — чемпионов.

Как шлюпочники стали гребцами?

Первые гребцы в Барнауле появились на Ковше. Тогда была развита гребля на шлюпках, даже первенства СССР проходили. В 1956 году прошла спартакиада народов СССР, в ней участвовали алтайские гребцы, команду которых сформировали буквально накануне. «Это сложно понять, но они как-то стали третьими», — смеется Шамков. Так в крае зародилась гребля.