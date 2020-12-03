В барнаульском парке «Изумрудный» открывают лыжный сезон

В барнаульском парке «Изумрудный» в наступившем зимнем сезоне откроют сразу две лыжни для любителей активного отдыха, сообщает паблик «Барнаул 22»

Первая лыжня будет предназначена для любителей классического стиля. Она пройдет по периметру велопешеходной дорожки.

В администрации парка подчеркнули, что это будет единственная полностью освещенная лыжная трасса в городе. При этом имеющаяся сейчас асфальтовая дорожка в парке зимой сохранится именно для прогулок пешеходов.

Вторая трасса предназначена для любителей свободного стиля. Она будет проложена внутри парка, протяженность лыжни составит около 800 метров. При этом она не будет пересекать классическую трассу и центральную парковую аллею.

Обустройство лыжни начнется после того, как сформируется достаточный снежный покров.