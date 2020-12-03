Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

В барнаульском парке «Изумрудный» открывают лыжный сезон

В барнаульском парке «Изумрудный» в наступившем зимнем сезоне откроют сразу две лыжни для любителей активного отдыха, сообщает паблик «Барнаул 22»

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

Первая лыжня будет предназначена для любителей классического стиля. Она пройдет по периметру велопешеходной дорожки.

В администрации парка подчеркнули, что это будет единственная полностью освещенная лыжная трасса в городе. При этом имеющаяся сейчас асфальтовая дорожка в парке зимой сохранится именно для прогулок пешеходов.

Вторая трасса предназначена для любителей свободного стиля. Она будет проложена внутри парка, протяженность лыжни составит около 800 метров. При этом она не будет пересекать классическую трассу и центральную парковую аллею.

Обустройство лыжни начнется после того, как сформируется достаточный снежный покров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость