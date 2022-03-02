В ближайшее время станет ясно, будут ли участвовать наши паралимпийцы в спортивном форуме

Уже несколько стран выступил против того, чтобы российские спортсмены, а также делегация Белоруссии, участвовали в розыгрыше медалей.
От команды России в Пекине планирует выступить 71 атлет.
Заявлены паралимпийцы во все виды программы — горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, следж-хоккей и керлинг на колясках. Почти все паралимпийцы уже находятся в Китае, где проводят заключительные тренировки перед Играми. Выйдут ли они на старт — другой вопрос.
Пока неясно, будет ли Россия участвовать в Паралимпиаде.
В Паралимпийском комитете (МПК) просят соблюдать олимпийское перемирие.
2 марта состоится аседание исполкома IPC, где будет решен вопрос об участии или нет российских паралимпийцев в спортивном форуме в Пекине.
В соревнованиях по горным лыжам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине должна выступить 16-летняя Таисья Форьяш из Барнаула.