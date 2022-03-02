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Спорт

В ближайшее время станет ясно, будут ли участвовать наши паралимпийцы в спортивном форуме

С 4 по 13 марта в Пекине состоится Паралимпиада. Соревнования пройдут под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу», пишет sport24.ru.

Подготовка к Паралимпиаде.
Подготовка к Паралимпиаде.
kremlin.ru.

Уже несколько стран выступил против того, чтобы российские спортсмены, а также делегация Белоруссии, участвовали в розыгрыше медалей.

От команды России в Пекине планирует выступить 71 атлет.

Заявлены паралимпийцы во все виды программы — горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, следж-хоккей и керлинг на колясках. Почти все паралимпийцы уже находятся в Китае, где проводят заключительные тренировки перед Играми. Выйдут ли они на старт — другой вопрос.

Пока неясно, будет ли Россия участвовать в Паралимпиаде.

В Паралимпийском комитете (МПК) просят соблюдать олимпийское перемирие.

2 марта состоится аседание исполкома IPC, где будет решен вопрос об участии или нет российских паралимпийцев в спортивном форуме в Пекине.

В соревнованиях по горным лыжам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине должна выступить 16-летняя Таисья Форьяш из Барнаула.

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