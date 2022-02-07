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Спорт

Очаровательная девушка из Алтайского края выступит на Паралимпиаде в Пекине

В соревнованиях по горным лыжам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине выступит 16-летняя Таисья Форьяш из Барнаула.

Таисья Форьяш.
Таисья Форьяш.
altaisport.ru

Воспитанница алтайской спортивной школы олимпийского резерва «Горные лыжи» тренируется под руководством Вячеслава Кизилова и Александра Пинаева.

9 февраля она улетает на Сахалин, где у команды пройдет официальный сбор перед поездкой в Китай, пишет «Алтайский спорт».

Там спортсмены пробудут две недели на карантине, а 25 февраля вылетят в Китай.

Таисья Форьяш.
Таисья Форьяш.
altaisport.ru

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Но пока продолжаются Олимпийские игры, в которых участие принимают два представителя алтайского спорта.

8 февраля поболеть можно будет за биатлониста из Заринска Даниила Серохвостова (он побежит индивидуальную гонку), а 12 февраля будет соревноваться барнаульский конькобежец Виктор Муштаков.

Ранее altapress.ru рассказывал невероятные истории особенных спортсменов.

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