В команде Тутберидзе ответили на нападки известных злопыхателе в адрес Загитовой

Реакция последовала на слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, усомнившейся в способности Загитовой вернуться в большой спорт.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна, за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорилось в сообщении.

Последовала реакция и на мнение, высказанное Евгением Плющенко, пишет Lenta.ru. Бывший фигурист, а ныне тренер предположил, что Загитова взяла паузу в том числе, чтобы определиться с наставниками. «Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — гласит сообщение.

Алина Загитова. instagram.com/azagitova

Неизвестно, является ли Team Tutberidze официальным аккаунтом тренерской группы, но пост лайкнули Тутберидзе и Загитова.

О решении 17-летней Загитовой приостановить карьеру стало известно 13 декабря. Фигуристка заявила, что берет паузу в выступлениях и не будет участвовать в официальных соревнованиях до конца нынешнего сезона. Она отметила, что вернется на лед в следующем году.