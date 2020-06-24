В минспорте пояснили, почему «островки здоровья» в алтайских районах стали беднее по наполнению

23 июня министерство спорта Алтайского края провело пресс-конференцию. Часть вопросов касалась реализации проекта «Спорт — норма жизни», по которой в районах устанавливаются малые спортивные площадки, так называемые «островки здоровья». Вокруг них последнее время распространеятся много слухов. В ведомстве попытались их развеять.

По проекту «Спорт — норма жизни» в каждом районе края должна появиться своя малая спортплощадка. В 2019 году их установили две — в Павловске и Ребрихе. До 1 июля 2020 -того должны появится еще 25.

Ближайшие — в Хабарском, Тогульском, Бийском и Немецком национальном районах. Однако, как оказалось, это будут уже усеченные по количеству тренажеров площадки. Включать они будут 28 конструкций вместо 32 в прошлом году.

Такая ситуация вызвала в районах массу домыслов.

По словам Евгении Катеневой, и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края, федеральное ведомство в конце прошлого года внесло изменение в перечень конструкций, которые должны входить в состав малой спортивной площадки. Торги по закупке оборудования для районов по новым техзаданиям прошли на днях.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

Евгения Катенева,

и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:

Если в прошлом году у нас было баскетбольное кольцо и теннисный стол, то теперь этих позиций не будет. Зато добавятся помост для гирь, комплекс для выполнения прыжков и другие. Пока преждевременно говорить, что малые площадки будут хуже. Их визуализацию мы сможем представить, когда определиться поставщик оборудования.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

Сколько стоит площадка

Интересовала журналистов и реальная стоимость «островков здоровья».

«В населенных пунктах, где уже появились площадки, говорят, что установленный инвентарь по документам очень дорогой и его цена выше рыночной. Есть ли возможность самим формировать список оборудования или что дали — то ставим?» — прозвучал вопрос.

Приобретать уличные тренажеры краевой минспорт может и сам, но ведомство решило пойти по иному пути.

Евгения Катенева,

и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:

Второй вариант, когда регионы дают согласие на то, чтобы войти в совместные закупки. Мы пошли по этому пути с той целью, чтобы быть уверенными, что придет высококачественный инвентарь и будут соблюдены сроки поставок. Цена — это уже вторичный вопрос.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

В начале июня «Российская газета» сообщила, что как раз к качеству уже установленных малых площадок в районах есть вопросы. Неприятная ситуация произошла весной в Павловске, когда после игры в стритбол модуль «островка» порвался, покрытие расползлось, пришлось все разбирать и перестилать заново.