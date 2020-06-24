Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 26°C
Спорт

В минспорте пояснили, почему «островки здоровья» в алтайских районах стали беднее по наполнению

23 июня министерство спорта Алтайского края провело пресс-конференцию. Часть вопросов касалась реализации проекта «Спорт — норма жизни», по которой в районах устанавливаются малые спортивные площадки, так называемые «островки здоровья». Вокруг них последнее время распространеятся много слухов. В ведомстве попытались их развеять.

Первые "островки здоровья" начали устанавливать на Алтае.
Первые "островки здоровья" начали устанавливать на Алтае.
Минспорт Алтайского края

По проекту «Спорт — норма жизни» в каждом районе края должна появиться своя малая спортплощадка. В 2019 году их установили две — в Павловске и Ребрихе. До 1 июля 2020 -того должны появится еще 25.

Ближайшие — в Хабарском, Тогульском, Бийском и Немецком национальном районах. Однако, как оказалось, это будут уже усеченные по количеству тренажеров площадки. Включать они будут 28 конструкций вместо 32 в прошлом году.

Такая ситуация вызвала в районах массу домыслов.

По словам Евгении Катеневой, и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края, федеральное ведомство в конце прошлого года внесло изменение в перечень конструкций, которые должны входить в состав малой спортивной площадки. Торги по закупке оборудования для районов по новым техзаданиям прошли на днях.

Первые &quot;островки здоровья&quot; начали устанавливать на Алтае.
Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае.
Минспорт Алтайского края

Евгения Катенева,
и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:

Если в прошлом году у нас было баскетбольное кольцо и теннисный стол, то теперь этих позиций не будет. Зато добавятся помост для гирь, комплекс для выполнения прыжков и другие. Пока преждевременно говорить, что малые площадки будут хуже. Их визуализацию мы сможем представить, когда определиться поставщик оборудования.

Первые &quot;островки здоровья&quot; начали устанавливать на Алтае.
Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае.
Минспорт Алтайского края

Сколько стоит площадка

Интересовала журналистов и реальная стоимость «островков здоровья».

«В населенных пунктах, где уже появились площадки, говорят, что установленный инвентарь по документам очень дорогой и его цена выше рыночной. Есть ли возможность самим формировать список оборудования или что дали — то ставим?» — прозвучал вопрос.

Приобретать уличные тренажеры краевой минспорт может и сам, но ведомство решило пойти по иному пути.

Евгения Катенева,
и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:

Второй вариант, когда регионы дают согласие на то, чтобы войти в совместные закупки. Мы пошли по этому пути с той целью, чтобы быть уверенными, что придет высококачественный инвентарь и будут соблюдены сроки поставок. Цена — это уже вторичный вопрос.

Первые &quot;островки здоровья&quot; начали устанавливать на Алтае.
Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае.
Минспорт Алтайского края

В начале июня «Российская газета» сообщила, что как раз к качеству уже установленных малых площадок в районах есть вопросы. Неприятная ситуация произошла весной в Павловске, когда после игры в стритбол модуль «островка» порвался, покрытие расползлось, пришлось все разбирать и перестилать заново.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость