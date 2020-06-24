В минспорте пояснили, почему «островки здоровья» в алтайских районах стали беднее по наполнению

По проекту «Спорт — норма жизни» в каждом районе края должна появиться своя малая спортплощадка. В 2019 году их установили две — в Павловске и Ребрихе. До 1 июля 2020 -того должны появится еще 25.
Ближайшие — в Хабарском, Тогульском, Бийском и Немецком национальном районах. Однако, как оказалось, это будут уже усеченные по количеству тренажеров площадки. Включать они будут 28 конструкций вместо 32 в прошлом году.
Такая ситуация вызвала в районах массу домыслов.
По словам Евгении Катеневой, и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края, федеральное ведомство в конце прошлого года внесло изменение в перечень конструкций, которые должны входить в состав малой спортивной площадки. Торги по закупке оборудования для районов по новым техзаданиям прошли на днях.
Евгения Катенева,
и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:
Если в прошлом году у нас было баскетбольное кольцо и теннисный стол, то теперь этих позиций не будет. Зато добавятся помост для гирь, комплекс для выполнения прыжков и другие. Пока преждевременно говорить, что малые площадки будут хуже. Их визуализацию мы сможем представить, когда определиться поставщик оборудования.
Сколько стоит площадка
Интересовала журналистов и реальная стоимость «островков здоровья».
«В населенных пунктах, где уже появились площадки, говорят, что установленный инвентарь по документам очень дорогой и его цена выше рыночной. Есть ли возможность самим формировать список оборудования или что дали — то ставим?» — прозвучал вопрос.
Приобретать уличные тренажеры краевой минспорт может и сам, но ведомство решило пойти по иному пути.
Евгения Катенева,
и.о. начальника отдела минспорта Алтайского края:
Второй вариант, когда регионы дают согласие на то, чтобы войти в совместные закупки. Мы пошли по этому пути с той целью, чтобы быть уверенными, что придет высококачественный инвентарь и будут соблюдены сроки поставок. Цена — это уже вторичный вопрос.
В начале июня «Российская газета» сообщила, что как раз к качеству уже установленных малых площадок в районах есть вопросы. Неприятная ситуация произошла весной в Павловске, когда после игры в стритбол модуль «островка» порвался, покрытие расползлось, пришлось все разбирать и перестилать заново.