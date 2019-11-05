Быстрее, выше, трезвее. На Алтае начали устанавливать площадки для вовлечения людей в ЗОЖ

До конца года в 25 районах Алтайского края появятся современные площадки для занятия физкультурой и подготовки к сдаче норм ГТО. Первыми их опробовали жители Павловска и Ребрихи. Что они представляют собой, сколько стоят и как их будут защищать от вандалов и алкоголиков, читайте в разборе altapress.ru.

Когда будут установлены площадки

Малые спортивные площадки в Алтайском крае устанавливают по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Всего их будет 59 — по одному на каждый район.

29 октября первую площадку открыли в Ребрихе, 31 октября это сделали в Павловске.

В 2020 году таких районов будет 13. Перечень территорий в региональном минспорте уже определен. А дальше — по спортивному принципу: какой район лучше проявит себя на лоне ГТО, тот быстрее получит площадку. В целом программе рассчитана до 2024 года.

Какие районы получат оборудование в 2019 году?

Где в Алтайском крае появятся первые спортивные площадки altapress.ru

Ребрихинский район оказался в первом списке не случайно — ГТО здесь активно сдают пенсионеры, полиция и даже местные чиновники. 14 сотрудников администрации выполнили нормативы, среди них и глава района Людмила Шлаузер, которая в скором времени получит золотой значок.

Сколько стоит одна площадка

Финансирование этого проекта осуществляется из краевого и федерального бюджетов, при чем на последний приходится львиная доля участия — 99%.

В нынешнем году на покупку оборудования Алтайскому краю из Москвы поступило 75 млн. Стоимость каждого объекта составила около 3 млн рублей. Еще 800 тыс. рублей минспорт направит на доставку спортивных комплектующих до района. А это не так-то просто — весь каждого такого комплекта составляет 12 тонн. Одних только шайб, гаек и болтов — три больших ящика.

Что в себя включает площадка

Что включает в себя малая спортивная площадка altapress.ru Что включает в себя малая спортивная площадка altapress.ru Что включает в себя малая спортивная площадка altapress.ru

По словам Алексея Перфильева, министра спорта Алтайского края, набор оборудования стандартный. Заниматься на площадке смогут любители workout (уличная гимнастика), настольного тенниса и баскетбола. Прекрасно подойдет она и для подготовке к сдаче норм ГТО.

Как рассказал Сергей Тарасов, председатель ребрихинского спорткомитета, заниматься здесь могут не только простые «физкультурники», но и воспитанники ДЮСШ и даже профессиональные спортсмены. Несколько лет назад в Ребрихе проводили сборы алтайские хоккеисты, им бы этот комплекс тоже не плохо пригодился.

Где монтируют площадки

Точки размещения площадок минспорт начал прорабатывать с районами еще зимой этого года. Критериев было два — проходимость места и его безопасность. На отшибе села устанавливать подобные объекты смысла нет, считают в ведомстве.

По словам Алексея Перфильва, районные власти, как правило, выбирают либо парки, либо школьные дворы, либо непосредственно центральные сельские стадионы. Здесь и людей много и все под присмотром.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

Помимо выбора площадки на местные власти ложится и сборка спортивного оборудования.

Сергей Тарасов,

председатель спорткомитета администрации Ребрихинского района:

Собирать площадку пришлось около трех недель. Под каждый тренажер подвели фундамент. В некоторых моментах, чтобы все правильно сделать, нам даже приходилось с Москвой созваниваться. Мы накопили большой опыт установки. Готовы делиться им с другими районами. Итоговая площадь объекта составила 315 кв метров. Разместили мы его на нашем стадионе.

Кто будет заниматься с людьми

В минспорте полагают: в каждом районе должен быть спорт-инструктор, который бы помогал людям заниматься и не давал площадке простаивать без дела. О создании штата подобных специалистов Алексей Перфильев рассказал в октябре на заседании краевого правительства, но чиновники идею особо не поддержали, сославшись на и без того дефицитный бюджет муниципалитетов.

Открытие спортивной площадки в Ребрихе Алтайский спорт , www.altaisport.ru

Между тем, предложение-то вполне здравое. Как его реализовать уже придумали в Ребрихинском районе. Здесь роль инструктора взял на себя местный администратор Центра тестирования ГТО.

Сергей Тарасов,

председатель спорткомитета администрации Ребрихинского района:

Работы у него много: это и регистрация, и участие в тестировании, и выезды на места. Сложности начинаются в конце каждого месяца и года, когда приходится вносить данные об испытаниях в специальную программу, она часто зависает. Теперь администратор Центра тестирования ГТО будет отвечать и за новую спортивную площадку.

По словам Алексея Перфильева, подключиться к развитию малых спортплощадок могут и краевые федерации, обеспечив районы инвентарем — ракетками и мячиками для настольного тенниса и баскетбольными мячами.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

Как будут обеспечивать безопасность

В министерстве спорта рассказывают: все оборудование противовандальное, сломать его руками не так-то просто. Тем не менее, присматривать за ним обязательно будут.

Для этого в перспективе на площадках могут установить видеонаблюдение, а для продления срока службы — навесы от дождя и снега. Но в большей степени в ведомстве верят в сознательность граждан и рассчитывают, что люди не будут ломать тренажеры и превращать площадки в места для попоек.

Что еще получит регион по федеральному проекту

По словам Алексея Перфильева, сейчас для Алтайского края важно закрепиться в так называемой «зеленой зоне» — это список регионов, которые эффективно осваивают федеральные средства по проекту «Спорт — норма жизни», не затягивая сроки строительства. Такие субъекты могут претендовать на дополнительное финансирование.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

В спортивном ведомстве подчеркивают, что было бы неплохо получить еще 59 подобных малых площадок, часть из которых можно было бы установить в городах края.

Большая стройка в регионе начнется в 2021 году. В Барнауле планируется возвести два фузкультурно-оздоровительных комплекса — для единоборств и игровых видов спорта. В Бийске на территории бывшего стадиона «Прогресс» появится современный ледовый дворец.

В нынешнем году проект «Спорт — норма жизни» помог алтайскому обществу «Динамо»: в спортшколе появилось новое поле с современным искусственным покрытием, а на центральном стадионе — беговые дорожки.