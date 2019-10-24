«Специально провоцирует»: собственник Дворца спорта ответил на очередной троллинг Деринга

Известный барнаульский архитектор, руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг в очередной раз негативно высказался относительно внешнего облика барнаульского Дворца зрелищ и спорта, который теперь именуется «Титов-Арена». В инстаграме он выложил черно-белое фото объекта и сопроводил подписью «Черная туча».

Свой пост Деринг опубликовал два дня назад. В этот раз много писать об архитектурных недостатках здания он не стал, зато оторвался в комментариях.

«Какие архитекторы — такая архитектура», «Конечно, это только фото, которое символично, и здание просто угрожающе мрачное стало и совершенно убито варварским способом», — ответил он на сообщения своих подписчиков.

Надо сказать, что не все барнаульцы разделяют его точку зрения. В комментариях Дерингу написали, что это не окончательный вариант фасада и что он будет еще доработан. Архитектор ответил, что первый раз об этом слышит.

Михаил Дроздов,

собственник Дворца спорта «Титов-Арена»:

Похоже все, кроме Деринга, знают, что фасады Дворца не закончены и что мы будем доделывать их в следующем году. Об этом неоднократно говорилось во всех СМИ. Не находите, что он специально провоцирует общественность? По меньшей мере это некрасиво с его стороны, учитывая, что он прекрасно знает все детали.

Собственник объекта напомнил, что еще год назад вокруг команды и ее домашней арены была полная безысходность.

Михаил Дроздов,

собственник Дворца спорта «Титов-Арена»:

А сейчас мы уверенно идем в лидерах первенства и ждем матчи за первое место. Вам не кажется, что и так есть позитивные изменения в нашей провинции?

Напомним, Дворец спорта «Титов-Арена» после капитального ремонта был официально открыт 28 сентября. Обновленная команда «Динамо-Алтай» провела здесь почти все свои домашние матчи.

В «Титов-Арене» также с аншлагом прошел международный студенческий турнир Student Hockey Challenge.

2,3 и 5 ноября любителей хоккея ожидают в Барнауле очередные баталии. «Динамо-Алтай» проведет матчи с одним из лидеров первенства командой «Кристалл» из Саратова.