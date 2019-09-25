Были красные, стали синие: 5 кардинальных изменений главной хоккейной команды Алтая

26 сентября хоккейная команда «Динамо-Алтай», перешедшая в нынешнем году под флаги бело-синего спортивного общества, проведет свой первый домашний матч с «Юниором» из Кургана. Новое названия — не единственное, что в ней изменилось. У коллектива новый дворец, который вот-вот откроется, тренерский штаб, руководство и задачи на сезон куда более амбициозные. Об этих и других кардинальных преобразованиях алтайского хоккея, читайте в нашем разборе.

Краткое содержание

Изменение № 1. Название и маскот

Как было: хоккейная команда носила имя «Алтай» на протяжении нескольких лет. Талисманом у хоккеистов был Бык Симон.

О том, что хоккейный «Алтай» может обрести приставку «Динамо» и облачиться в сине-белые цвета, поговаривали уже давно. Произойти это могло еще в прошлом сезоне, но, ходят слухи, против выступило руководство края, которое ранее отвечало за развитие спорта в регионе. Идеи Михаила Дроздова, проводника «Динамо» в мире алтайского хоккея, не нашли тогда поддержки в правительстве.

С приходом нового министра спорта Алексея Перфильева разговоры о ребрендинге вновь возникли и в начале мая решение было объявлено официально.

Михаил Дроздов,

предприниматель , владелец Дворца зрелищ и спорта ( на пресс-конференции 6 мая 2019 года):

Наименование «Динамо-Алтай» дает посыл деловому сообществу, что здесь контролируются все бюджетные и внебюджетные средства, а осуществляют этот контроль представители общества, к которому имеется высокий индекс доверия. Надеемся, деловое сообщество сможет позволить себе тратить на развитие хоккея в крае, зная, что у нас все прозрачно.

Уже в межсезонье команда облачилась в сине-белые тренировочные костюмы с символичной буквой «Д», а перед стартом первенства получила новую игровую форму. Все как полагается.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Месяц назад появился у команды и новый символ. Быка Симона, который много лет развлекал публику, с почестями отправят на пенсию, на смену ему пришел Енот Крага. Придумал нового маскота «Динамо-Алтай» барнаульский пенсионер и большой любитель игры с шайбой Сергей Старыгин.

«По началу я склонялся к коту манулу, — рассказал он altapress.ru. — Но потом решил посмотреть другие варианты. Понял, что енота в качестве талисмана у хоккеистов почти нет, так что у нас будет эксклюзив. Сам набросал эскиз, попросил знакомую художницу его красиво раскрасить. Так и родился Крага».

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Новому маскоту дали почетный номер 22. А его создателю вручили игровой хоккейный свитер, как у всех игроков «Динамо-Алтай».

Изменение № 2. Новая площадка

Как было: весь прошлый сезон главная хоккейная команда края провела на «Карандин-Арене». Площадка , которая изначально не была предназначена под игры профессионалов , была вынуждена в экстренном порядке принять «Алтай». Дворец зрелищ и спорта был закрыт за полтора месяца до начала сезона 2018−2019 годов.

Ремонтные работы, которые позволят перезапустить Дворец, завершены на 99%, заверяет его владелец Михаил Дроздов. Внутри сейчас идет уборка и наведение лоска. До конца текущей рабочей недели здесь должны завершить тестирование системы фиксации гола. Без этой функции проведение матчей первенства ВХЛ невозможно. Из-за проблем с ее установкой пришлось даже перенести торжественное открытие Дворца.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова

В субботу, 28 сентября, его все-таки планируется открыть для посетителей.

После капремонта «Титов-Арена» существенно преобразилась. Саму ледовую коробку решено было уменьшить — теперь она 28 на 60 метров. Это позволит играть в более динамичный и зрелищный хоккей, утверждают специалисты. Такой размер арены практикуют в Финляндии.

Количество посадочных мест во Дворце после ремонта увеличилось до 4,6 тыс. за счет дополнительных рядов, которые располагаются впритык к самой ледовой площадке. Защищать зрителей от летящих шайб будут акриловые ограждения высотой три метра.

По словам Михаила Дроздова, в перспективе Дворец можно сделать «восьмитысячником», проведя полноценную реконструкцию и надстроив бельэтаж. Но об этих планах собственник объекта пока говорит неохотно. «Дайте нам немного перевести дух», — сказал он 23 сентября на встрече с журналистами.

В ближайшей перспективе во Дворце планируется довести до ума фасадную часть, разместив на ней второй слой сэндвич-панелей и мультимедийный экран.

Изменение № 3. Задачи и бюджет

Как было: амбициозных целей перед хоккейной командой руководство не ставило. Все понимали , что с тем уровнем финансирования и подбора игроков , максимум , что они могут сделать — выйти в плей-офф. И даже это не всегда получалось. Бюджет клуба в течение нескольких лет не менялся , поддержка спонсоров была слабой.

В нынешний сезон команда входит с новыми установками и финансовыми ресурсами. Если говорить о деньгах, то их стало больше. По словам директора команды Руслана Чайкина, доля краевого бюджета осталась прежней — 35 млн на год. Плюсом к этому региональный минспорт закупил для хоккеистов инвентарь на 12 млн рублей и выделил 8 млн на организацию выездов.

Правда не все в этом плане шло гладко. Вот уже третий раз ведомство пытается приобрести «Динамо-Алтай» подходящую атрибутику. Фирмы на тендер выходят разные и зачастую совсем не добросовестные. Как итог, вместо необходимых клюшек «Бауэр», предлагают отечественные «Заряды», отзывы о которых неоднозначные.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова

Руководство клуба утверждает: вопрос с закупкой атрибутики с трудом, но все же удалось решить. В октябре она должна поступить в команду.

Руслан Чайкин,

директор хоккейной команды «Динамо-Алтай»:

Хоккейные клюшки — это что скрипичные смычки для музыкантов. Штучный и сугубо индивидуальный предмет. Мы спросили мнение наших игроков по поводу инвентаря и настаивали на том, чтобы поставки делали в соответствии с техническим заданием. Теперь ждем «Бауэр».

Объем внебюджетных средств, вложенных в команду, также увеличился. Только за время предсезонной подготовки партнеры команды выделили на хоккей порядка 4 млн рублей. Для сравнения: за весь прошлый сезон «Алтай» сумел привлечь сумму чуть больше — 4,3 млн рублей. Полностью свести дебет с кредитом по «внебюджетке» в клубе планируют к концу нынешнего сезона.

А еще в «Динамо-Алтай» рассчитывают закончить первенство с определенным бюджетным профицитом. Это позволит без проблем начинать подготовку уже к сезону 2020−2021 годов.

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» vk.com/hcdaru

Цели команды понятны — тройка призеров регулярного первенства и, если повезет, кубок плей-офф. О выходе в лигу выше пока разговор не идет. Только по приблизительным подсчетам, для выступления в ВХЛ-А команде может понадобиться около 100 млн рублей, большую часть из которых придется тратить на разъезды.

Основная масса подэлитных хоккейных команд базируются в европейской части страны.

Изменение № 4. Состав и тренерский штаб

Как было: в прошлом сезоне в «Алтае» была жуткая тренерская чехарда. На старте командой руководил тандем Андрея Соловьева и Евгения Бакланова. В середине сезона произошел неожиданный фортель — министр спорта Алексей Перфильев уволил их , приведя сомнительного специалиста Александра Климова. Через месяц и тот отбыл в неизвестность. Завершал бесславный сезон в качестве главного тренера директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин. В составе команды все это время творилась аналогичная неразбериха.

Создавать «Динамо-Алтай» руководству клуба пришлось по сути заново. После окончания предыдущего сезона подписанных хоккеистов было всего восемь, один из которых в итоге не подошел под амбициозные задачи. Всех остальных отбирали по ходу предсезонной подготовки.

Сейчас в команде 25 заявленных игроков. Двое — на подходе, они перешли из развалившегося из-за недостатка средств хоккейного клуба «Мордовия». В октябре, после окончания Student Hockey Challenge-2019, в «Динамо-Алтай» могут влиться еще несколько местных хоккеистов. По условиям международного турнира они не должны иметь профессиональных контрактов.

Средний возраст игроков в команде — 25 лет.

Александр Усачев , главный тренер «Динамо-Алтай» пресс-служба ХКДА

Александр Усачев,

главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:

Мое мнение — в команду надо добавлять более опытных игроков. То омоложение, на которое сейчас идет высшая лига, я не поддерживаю. В коллективе должны быть игроки, выступающие примером для молодежи — на льду, в раздевалке, даже в быту. Сейчас этого не хватает российскому хоккею.

В тренерском штабе помимо самого Усачева работает представитель «старой гвардии» Евгений Бакланов и Юрий Дессерт, пришедший в «Динамо-Алтай» из детско-юношеской школы. Первый помощник главного тренера работает с ним на выездах, второй — в это время остается на хозяйстве в Барнауле.

Сам Александр Усачев пока совмещает две должности, продолжая работать со студенческой командой. Но после окончания Student Hockey Challenge с этим этапом своей карьеры он планирует закончить.

Изменение № 5. Группа поддержки

Как было: чирлидеры у ХК «Алтай» были и раньше , но , что лукавить , особого впечатления они не производили. Несколько лет назад команда уже думала отказываться от танцовщиц — из-за постоянного недостатка денег платить девушкам было нечем.

С нынешнего сезона присутствие на домашних матчах группы поддержки стало для команд первенства обязательным условием. В алтайской команде решили отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и провели отбор участниц.

В сезоне 2019−2020 годов группа поддержки обновленной команды «Динамо-Алтай» будет состоять из представительниц танцевальной школы «Инфинити дэнс шоу». На протяжении семи лет воспитанницы этой студии работали с командой «АлтайБаскет». Теперь они возьмут на себя хоккей.

В предстоящем сезоне у команды будет сразу два состава чирлидеров — шесть основных участниц, которые будут танцевать в проходах обновленного Дворца зрелищ и спорта, и еще шесть «в запасе».

Группа поддержки ХК «Динамо-Алтай» пресс-служба ХКДА

Увидеть их можно будет и на фирменном календаре команды, который, как и другая атрибутика, уже в скором времени поступит в продажу.