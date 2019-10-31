Денег нет, но вы держитесь. Как выживает спортивный клуб «Коммунальщик» и стоит ли его сохранять

В октябре женская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» завершила свое выступление в Супер-лиге российского чемпионата, оказавшись на последнем месте из пяти. Коллективу катастрофически не везло: в начале сезона «сломались» лидеры, в турнире возник длительный перерыв, были проблемы с финансированием. Что будет в следующем году, тоже до конца не понятно. Чем сейчас живет некогда грозный коллектив, altapress.ru рассказал его бессменный руководитель Владимир Кобзев.

Краткое содержание

Почему команда провалила сезон?

— Как вы оцениваете прошедший сезон?

В плане результата, конечно, выступление получилось слабое. Изначально планировали быть в призовой тройке, что было реально. Так получилось, что в апреле две наши хоккеистки поехали на сборы и одна из них — Анастасия Мирошникова — порвала крестовидные связки. В «Коммунальщике» она основной забивающий. Без Насти в атаке осталась одна Ксения Свеженцева, которая в паре с молодыми девчонками не смогла в полной мере себя проявить.

Неплохо начала сезон Полина Кормина: успела забить пару мячей, но буквально через несколько игр врачи выявили у нее проблемы со здоровьем и запретили играть.

Владимир Кобзев , главный тренер команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Хочу сказать, что обычно мы разыгрываемся только к началу второго круга, так как серьезных сборов у нас нет. В этом году сезон получился разорванным — сначала мы играли до 23 мая, потом до 30 августа был перерыв из-за выступления национальной сборной.

В Казани на этот период планировали специальный турнир, но поучаствовать в нем мы не смогли — соревнования отменили.

В итоге сезон получился скомканным: всю зиму тренировались, весной набрали форму, и снова пауза. Осеняя часть снова прошла на спаде.

— То есть главная причина неудач — проблемы с составом?

— У нас нет полноценной скамейки запасных. На зарплате в клубе всего 11 хоккеисток. 12-ую брать даже бесплатно смысла нет, никто из молодежи такой уровень не тянет.

Раньше мы каждую зиму ездили на игровые сборы в Барселону. Пять лет опыта международных соревнований — и победа «Коммунальщика» в Еврокубке.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

В 2009 году нам урезали финансирование, после этого из команды ушло десять человек. Старшенькие девчонки начали уходить из спорта. Как это обычно бывает: замуж вышла, появились дети. Наш вратарь Оксана Сережкина родила девочку, за ней вторую и о хоккее вообще не думает, некогда.

— А что-то порадовало в этом сезоне?

— Порадовало, что наконец заиграли молодые девчонки. В августе я перевел Марию Гончарову с позиции правого защитника в нападение, и за несколько игр она успела забить семь мячей. Если бы ее начать наигрывать пораньше, результат был бы лучше.

Приятно, что команда выполняет установку. Их мало, но они делают то, что надо. По игре мы никому не сдавались, просто не смогли много забить. Тренер из Москвы Олег Потопов мне как-то казал: «Если бы „Коммунальщик“ реализовывал хотя бы половину своих моментов, был бы чемпионом».

— Уровень Супер-лиги , где вы выступаете , стал выше?

— Уровень команд возрос. В нынешнем сезоне команде «Динамо-Казань» выделили дополнительное финансирование, они тут же купили 18 сильных игроков со всей России, позвали тренера. По моим сведениям, их годовой бюджет составляет 45 млн рублей. 2 млн они тратят только на аренду квартир для приезжих.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

А в нашей команде много слабых позиций, например вратарская. В хоккее вратарь — это половина команды. В «Коммунальщике» они выступают нестабильно, их просто трясет. Пока два не пропустят — не успокоятся. Надо вратарей наигрывать на сборах, а у нас их нет.

— По вашему ощущению , когда была точка невозврата «Коммунальщика»?

— В 2009 году, когда нам срезали 10 млн рублей бюджетного финансирования. Мы тогда выиграли Еврокубок, до последнего боролись за золотые медали в чемпионате, но в итоге оказались третьими. В администрации края на нас рукой махнули: «Что нам твой Еврокубок, надо было Суперлигу выигрывать».

На что «Коммунальщик» тратит бюджетные деньги?

— Краевое финансирование у вас почти 12 млн рублей. На что идут эти деньги?

— 8,3 млн из этих средств направляются на зарплату спортсменкам, которые получают от 15 до 55 тыс. рублей в месяц. Самая большая зарплата только у одного игрока. Хочу сказать, что премиальные мы не платим. Было это однажды, 12 лет назад, когда команда выиграла Кубок России. Деньги тогда выделила компания «Жилищная инициатива».

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Заявочный взнос у нас составляет 850 тыс. рублей, оплата судьям за домашние игры — 400 тыс. 2 млн рублей идет на аренду спортивных сооружений. Примерно 100 тыс. рублей мы тратим на покупку инвентаря.

На выезды «Коммунальщик» командирует министерство спорта региона, на это выделяется дополнительно 3 млн рублей.

Чтобы этих денег хватило, команда отправляется на длительные выезды, не возвращаясь домой в целях экономии. В нынешнем году повезло: снялась команда из Санкт-Петербурга, и дальних выездов стало меньше.

В 2017-м у нас был длительный выезд, в дороге одна спортсменка заболела, отправить ее обратно возможности не было. В итоге переболели все. Вернулись в Барнаул — через пять дней домашняя игра с Казанью. А мне на поле некого выводить, почти все девчонки с температурой.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

— Говорят , что в начале сезона у вас был разговор в министерстве спорта. Вы попросили еще 3 млн рублей , взамен пообещали занять призовое место. Так было?

— Министр Алексей Перфильев приехал в клуб и спросил, сколько нам надо денег, чтобы стать третьими в Суперлиге. Я ответил, что 3 млн рублей.

Дело в том, что бюджетные деньги я мог потратить только на поездки. Мы были зимой на Семинском перевале на сборах по ОФП, посетили предыгровой турнир в Белоруссии.

3 млн рублей, которые были заложены в бюджете «Коммунальщика» заранее, мы использовали. Когда встал вопрос о выделении дополнительных денег, оказалось, что их нет.

В министерстве мне сказали, если будет дополнительный транш, средства нам вернут. До сих пор ждем.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

— Сколько вы собираете «внебюджетки»?

— Для нас это проблемный вопрос. По договору с минспортом клуб обязан обеспечивать внебюджетное финансирование на уровне 15% от того, что выделяет край. Этот показатель мы выполним. Основным спонсором остается компания «Жилищная инициатива», в этом году она перевела нам 250 тыс. рублей, которые мы использовали на оплату участия двух спортсменок из Казахстана.

— Есть ли у вас стратегический бизнес-партнер?

— Две недели назад в клубе была встреча министра спорта Алексея Перфильева и Юрия Гатилова, гендиректора «Жилищной инициативы», которому предложили возглавить клуб. Гатилов ответил, что у него и без того забот хватает.

Обсуждались другие кандидатуры из бизнеса, которым был бы интересен «Коммунальщик». По моему мнению, людей, любящих хоккей и готовых вкладывать в него деньги, немного.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Бизнесу наши проблемы до фени. Что-то можно изменить только личной заинтересованностью, например, дочь или внучка занимается, жена когда-то увлекалась хоккеем.

Как клуб будет формировать скамейку запасных?

— Какое вы видите будущее «Коммунальщика» и есть ли у вас стратегия развития?

— Свое будущее мы связываем со школьной лигой, которую недавно создали. Сейчас мы прорабатываем вопрос по участию в ней 25 школ Барнаула. Проявляет желание школа в поселке Комсомольский Павловского района. Я уже провел там первую тренировку, выдали инвентарь.

Во всех школах, которые согласятся, будем организовывать спортивные секции по нашему виду спорта. Игроки основной команды готовы к этому подключиться.

Последний раз серьезные успехи на детском уровне у алтайского хоккея на траве были в 2014 году. После этого пошел провал. Сейчас через школьную лигу планируем увеличить приток детей.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Очевидно, что из Борзовой Заимки, где ребята тоже хотят заниматься хоккеем на траве, каждый день на «Коммунальщик» ездить не будешь. Школьная лига даст возможность детям тренироваться рядом с домом.

— Насколько мне известно , сейчас обсуждается вопрос о прекращении бюджетного финансирования клуба «Коммунальщик» из-за низкой посещаемости матчей и неудовлетворительных результатов. Без 12 млн что будете делать?

— Взрослой команды точно не будет, разгоню. Воспитанники спортшколы будут играть в мини-хоккей — четыре полевых и вратарь. В этом году российская команда уже ездила на чемпионат Европы по этому виду спорта. Мини-хоккей считается перспективным, включен в Юношеские Олимпийские игры.

— «Коммунальщик» выступает в высшей лиге страны , ни одна другая алтайская команда этим похвастаться не может. Данный факт вам как-то помогает?

— Никак. К хоккею на траве всегда относились как к чему-то неполноценному. Меня часто спрашивают, а что это вообще за вид спорта. Хотя мы даем нашему региону больше всего участников сборной страны. В международную федерацию входят 137 стран. На Олимпиаде в Лондоне хоккей на траве занял второе место по количеству проданных билетов.

— Ваша команда всегда была флагманом женского спорта на Алтае. Можно ли сейчас это вернуть?

— Со зрителями мы всегда работали. Летом в выходные дни игры не проводились. Практика показывает, что уже в пятницу народ разъезжается из города. Домашние матчи по нашей просьбе нам назначали в среду, четверг — это лучшие дни. И народ ходил.

В нынешнем году, конечно, зрительский интерес мы потеряли. Из-за перерыва в чемпионате второй круг мы провели осенью. На стадионе нет освещения, поэтому домашние игры начинались в 17.00. Знаете, сколько я выслушал по этому поводу упреков? А что я могу сделать?

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Зачем «Коммунальщику» новый стадион?

— Какое имущество сейчас есть в структуре клуба?

— У «Коммунальщика» по факту нет ничего. Не выгодно. Когда-то на балансе клуба был и стадион, и спортивный зал, но все это имущество надо содержать. Только налог на землю составляет 437 тыс. рублей в год. В свое время у нас были неплатежи, долг составлял больше 6 млн рублей. Кое-как погасили.

На сегодняшний день спортивный зал и стадион переведены в фирму «Энергия», у которой пять учредителей, в том числе и я. Учредители ничего с этого не имеют, но и не вкладывают.

— Деньги это имущество приносит?

— На аренде зала «Энергия» зарабатывает 3,6 млн рублей в год, на обслуживание тратит 3,8 млн. По-сути, летом он никому не нужен, а расходы-то есть.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Спортшкола «Юность Алтая» только-только зашла в наш зал. До этого ее воспитанники занимались в манеже «Темп», покрытие которого для хоккея на траве в принципе не приспособлено.

В нынешнем году в школу пришла новый директор Лариса Бондарева. Когда стали разбираться, оказалось, что количество реально занимающихся воспитанников не соответствует списочному составу. Даже 30 детей не насчитали, а по бумагам было 120.

— Ваша инфраструктура соответствует современным требованиям?

— Спортивный зал — да. Таких объектов у команд Суперлиги нет. А вот стадион не выдерживает никакой критики. Покрытие на нем неспортивное — это обыкновенная газонная трава. Как она у нас оказалась — тайна, покрытая мраком. Ее купили в Казани, там этот газон застилали вокруг стадионов Универсиады для облагораживания. Для спортивных объектов он совершенно не приспособлен.

— План инфраструктурных преобразований у вас есть?

— Мы сейчас прорабатываем вопрос строительства нового стадиона с качественным покрытием, освещением и вместительными трибунами. Искусственное поле надо оборудовать поливом. Это позволит играть в быстрый хоккей за счет скольжения мячика.

Стоимость такой поляны без учета освещения начинается от 50 млн рублей.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Компания «Жилищная инициатива» готова участвовать в данном проекте, за это мы можем предоставить ей часть земли, прилегающей к строящемуся около «Коммунальщика» жилому дому. Оставшуюся часть старого стадиона можно переоборудовать под занятия мини-хоккеем. Для этого нужно будет только установить бортики.

Если власти Алтайского края одобрят такой проект и поспособствуют его реализации, я готов перевести все имущество спортивной школе «Юность Алтая». Пусть обо мне хорошая память останется.

Специальный вопрос

— Владимир Леонидович , у вас сейчас три должности — директор клуба , главный тренер и председатель федерации. Не планируете ли вы с какой-то из них уйти в отставку?

— Депутат АКЗС Ирина Солнцева долгое время была председателем краевой федерации, а потом оказалась в политической тени и покинула свой пост. Подходящей замены мы найти не смогли, никто не захотел этим заниматься.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Я считаю, что федерацией должен руководить или человек от власти, или бизнесмен. Президент Российской федерации хоккея на траве — руководитель компании «Метрострой». В 2018 году он вложил в наш вид спорта 40 млн собственных средств.

Что касается должности главного тренера, то в 2017 году мы его уже приглашали. Договорились: я ищу деньги для клуба — он показывает результат. В итоге не оказалось ни того, ни другого.

Сейчас для привлечения нового наставника команды нужно 70−80 тыс. рублей в месяц. В Казани тренеры по 100 тыс. получают. Откуда я такие деньги возьму? Я получаю 55 тыс., и моя зарплата складывается в основном из доплат за «сборников». Если бы их не было, получал бы 15.

Кстати, у меня в «Коммунальщике» есть еще одна должность — приезжаю утром в клуб, подметаю прилегающую территорию, выношу мусор. Денег на дворника у нас нет.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

О чем еще рассказал собеседник

О сгоревшем помещении Поджигателей нашли очень быстро. Четверо мальчишек и одна девушка пролезли в огороженное помещение, где находился бензин для газонокосилки, взяли его и сделали факел. Он как пыхнет, ребята затушить его не смогли и разбежались. Плачущую девочку на улице увидела прохожая и все у нее разузнала. По горячим следам полиция нашла юных поджигателей. Обвиняли двоих — того, кто сделал факел, и того, кто принес зажигалку. Родители этих ребят ко мне потом приходили, извинялись. Обычные люди, что с них взять. В прокуратуре я три раза писал отказ от претензий. Там долго не могли поверить, что ущерб 40 млн, а Кобзев ничего не требует. Меня же потом и подозревали. В свое время я приходил в управление спорта подписывать смету, у нас тогда бюджет был 760 тыс. рублей на год. Мне начальник отдела говорит: «Странно, а все говорят, что ты миллионы воруешь». О покупке инвентаря Защита вратаря стоит 260 тыс. рублей, полностью мы ее никогда не обновляли. Обносились краги — купили, сломалась клюшка — купили. Только так. Члены сборной России инвентарь получают отдельно, на них мы деньги не тратим. Что-то дарят на соревнованиях. Как-то я был в Голландии, прошелся вокруг полей, насобирал 100 мячиков, сложил их в рюкзак и домой. Иностранцы же богатые, они в овраг за мячами не лазят, а я не погнушался. О тренерском составе Вопрос в том, что действующие спортсменки пока играют и не думают о будущем. Профильного образования почти ни у кого нет. Но сейчас Настя Мирошникова поступила в педуниверситет на физфак, оканчивает этот факультет Ксения Свеженцева. На них я возлагаю большие надежды. Опять же, отучатся девчонки бесплатно — смогут работать учителями физкультуры. Чтобы стать тренером, надо еще три года переучиваться за свои деньги. О спортивной школе В «Юности Алтая» до последнего времени были большие проблемы. Дети почти не шли. Сейчас в школе новый директор, ведем активный набор. Мне передали группу, в которой было 5 девчонок. Как только пошел слух, что Кобзев будет тренировать, пришло еще 16. О высоких результатах я пока не говорю, работа только начинается. Отмечу только участие наших ребят во всероссийских спартакиадах школьников.

Владимир Кобзев , главный тренер команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин