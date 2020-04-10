В минспорте думают, лишать ли из-за коронавируса алтайские клубы финансирования

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
Итоговое официальное решение о сокращении бюджетов команд мастеров на 10% в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на сегодняшний день не принято, так как ситуация с эпидемией в регионе и в целом по стране не стабилизировалась. Принимать какие-то досрочные финансовые решения в такой обстановке — некорректно.
Письмо с предложением рассмотреть возможности сокращения финансирования первым поступило хоккейному клубу «Динамо-Алтай», руководство которого пояснило altapress.ru, что урезание бюджета точно не пойдет на пользу.
Это, судя по всему, понимают и в краевом минспорте.
На участие в первенстве ВХЛ и закупку инвентаря из краевого бюджета клуб получил почти 49 млн рублей. И привлек больше всех внебюджетных средств от спонсоров — еще 15 млн рублей. В «регулярке» команда впервые за много лет вошла в тройку призеров.
Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
ХК «Динамо-Алтай» сегодня — один из положительных примеров успешного проекта, когда управление командой идет совместно с представителями из бизнеса.