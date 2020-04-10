В минспорте думают, лишать ли из-за коронавируса алтайские клубы финансирования

Министерство спорта Алтайского края разъяснило ситуацию с возможным сокращением финансирования региональных клубов из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что трансферы из бюджета могут урезать на 10%.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Итоговое официальное решение о сокращении бюджетов команд мастеров на 10% в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на сегодняшний день не принято, так как ситуация с эпидемией в регионе и в целом по стране не стабилизировалась. Принимать какие-то досрочные финансовые решения в такой обстановке — некорректно.

Письмо с предложением рассмотреть возможности сокращения финансирования первым поступило хоккейному клубу «Динамо-Алтай», руководство которого пояснило altapress.ru, что урезание бюджета точно не пойдет на пользу.

Это, судя по всему, понимают и в краевом минспорте.

На участие в первенстве ВХЛ и закупку инвентаря из краевого бюджета клуб получил почти 49 млн рублей. И привлек больше всех внебюджетных средств от спонсоров — еще 15 млн рублей. В «регулярке» команда впервые за много лет вошла в тройку призеров.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края: