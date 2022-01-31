Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

В многострадальном клубе «АлтайБаскет» могут произойти очередные перестановки

В клубе «АлтайБаскет», в котором недавно произошли кадровые перестановки, может появиться еще один руководитель. Этот факт altapress.ru подтвердил министр спорта края Алексей Перфильев.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Олег Богданов

Речь, в частности, идет о должности генерального директора, который будет выполнять основные управленческие функции. По неподтвержденной пока информации, это место может занять Виталий Мантлер, руководитель любительского баскетбольного клуба «Реванш».

В 2019 году он уже руководил «АлтайБаскетом», но вместе с рядом другим сотрудников клуба покинул свой пост.

Altapress.ru он пояснил, что окончательное решение по его возвращению в роли гендиректора, пока не принято. Останется ли в случае положительного исхода в структуре клуба Дмитрий Гладких и в каком статусе, сейчас не понятно.

Ранее на встрече с игроками клуба Алексей Перфильев сообщил о том, что в ближайшее время клуб станет новым юридическим лицом и добавил, что эта структура будет более открытой и прозрачной. Таким образом минспорт планирует привлечь потенциальных инвесторов, неравнодушных к баскетболу.

Судя по всему, новые кадровые перестановки произойдут с появлением этого юрлица.

Напомним, прежний руководитель клуба Павел Тулин сложил с себя полномочия 13 января. Причина, по его словам, в разногласиях с профильным министерством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость