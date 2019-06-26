В прокуратуре рассказали, почему запретили барнаульскому манежу «Темп» проводить концерты

Официальное предупреждение владельцам спорткомплекса вынесли перед концертом рэпера Басты, который прошел 2 июня. В суд было решено обращаться потому, что к очередному крупному концерту собственники здания устранили лишь часть недочетов.

«Если даже те 800 человек, которые предусмотрены, там находятся, уже становится душно. Там крыша из профлиста, и если на улице, к примеру, солнце, то там уже дышать нечем. Для чего такое количество людей, извинюсь за выражение, загонять в такие условия, я не совсем понимаю. В прошлый раз, когда мы общались с собственниками, они сказали, что предусмотрели пожарные выходы, поэтому могут проводить такое мероприятие. А вот о нарушениях других норм пожарной безопасности и фактически о безопасности людей почему-то никто не подумал», — сообщил Владимир Дондуков, прокурор Индустриального района Барнаула.