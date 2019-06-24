Почему в Барнауле со скандалом закрыли манеж «Темп» и сможет ли теперь в нем выступить Бузова

1. Как отменили «Дискотеку Союз»?
Исполнительный лист, извещающий о том, что в спортивном манеже нельзя проводить концерты, гендиректор «Темпа» Павел Николаев получил утром 22 июня. Вечером этого же дня здесь должна была пройти «Дискотека Союз». А 23 июня концерт планировали повторить.
Объект практически был готов, установлено звуковое оборудование, застелен покрытием газон. Специалисты приступали к сбору сцены. Приглашенные артисты вместе с известным продюсером Андреем Разиным уже находились в Барнауле.
По словам Павла Николаева, времени на оспаривание решения Железнодорожного суда Барнаула не было. Концерты перенесли на 20 и 21 сентября. Место пока остается тем же.
2. Почему в «Темпе» запретили концерты?
Иск в суд на спортивный комплекс «Темп» подала прокуратура. В сообщении говорится, что запрет наложен «в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожара».
Массовые мероприятия в манеже будут ограничены «до его приведения в соответствие с функциональным назначением и устранением нарушений законодательства о пожарной безопасности».
3. Что по этому поводу говорят в «Темпе»?
Павел Николаев с заявлением о том, что у манежа есть проблемы с пожарной безопасностью, категорически не согласен.
«У нас имеется 6 эвакуационных выходов, ведущих прямо на улицу. Ни один спортивный объект в крае и даже Сибири не является таким безопасным. Угрозы жизни наших посетителей точно нет», — уверен он.
По его словам, в настоящий момент проводится перерегистрация проектных документов на манеж, согласно которым объект будет спортивно-развлекательным комплексом. Сейчас процесс перерегистрации находится на стадии экспертного заключения. Завершить все процедуры планируется к 30 июля.
Отсутствие этих документов и могло стать причиной запрета концертов.
При этом, как уверяет Николаев, манеж получил декларацию пожарной безопасности, по которой одномоментно в нем может размещаться до 4 тыс человек без угрозы жизни и здоровья.
4. Почему разразился скандал?
22 июня, когда стало понятно, что провести «Дискотеку Союз» в Барнауле не удастся, «бучу» в соцсетях поднял Андрей Разин. В Instagram он назвал срыв концерта «беспределом» и обвинил в этом, в том числе, правительство Алтайского края.
«Единственная площадка в городе „Карандин-Арена“, которая может принимать свыше 3000 человек, закрыта. Вновь построенный на частные инвестиции СК „Темп“, новые власти невзлюбили. Чудом певец и мой коллега Баста 2 июня смог там провести концерт, где присутствовало около 4500 человек. Власти пытались „швырануть“ директора дворца и отменить концерт, но у них ничего не получилось, и Баста сумел его провести. Эту осечку они не простили и нанесли подлый и дерзкий удар по нам», — говорится в его сообщении.
В этом же посте Разин упомянул вице-губернатора Дениса Губина, который «таким радостным голосом говорил, что это не их дело» и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.
В конце Разин посоветовал артистам «пока этот губернатор у власти Алтайского края, воздержаться от поездок в эту республику», видимо на эмоциях перепутав два соседних региона.
Позже Денис Губин сказал, что Андрей Разин, предъявляя претензии региональным властям, пытается завуалировать собственные просчеты и управленческую неграмотность.
5. Работает ли манеж?
Тренировочный процесс в «Темпе» продолжается, запрет на его проведение не распространяется. Также в календаре событий остается международная выставка собак, запланированная на июль, сентябрьский фестиваль крафтового пива и сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоСибирь», которая должна пройти здесь уже во второй раз.
6. Что будет дальше с концертами?
От концертного направления руководство «Темпа» отказываться не собирается. По словам Павла Николаева, агентства предупреждены, что манеж может принимать не более 4 тыс зрителей, поэтому количество проданных билетов не должно превышать этот показатель.
Ранее гендиректор «Темпа» заверял, что в сентябре у них пройдет грандиозный концерт Лепса, а в октябре выступит мега-популярная сейчас Ольга Бузова.
Павел Николаев отмечает, если желающих прийти на ее выступление окажется больше 4 тысяч, концерты смогут провести в два дня, как это планировалось сделать с «Дискотекой Союз».