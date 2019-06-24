Почему в Барнауле со скандалом закрыли манеж «Темп» и сможет ли теперь в нем выступить Бузова

Спортивный комплекс «Темп», в котором по решению суда временно запрещено проводить массовые мероприятия, не отказывается от концертной деятельности. Его руководство планирует внести изменения в проектную документацию манежа, сделав его спортивно-развлекательным объектом. Что это значит, читайте в разборе altapress.ru.

1. Как отменили «Дискотеку Союз»?

Исполнительный лист, извещающий о том, что в спортивном манеже нельзя проводить концерты, гендиректор «Темпа» Павел Николаев получил утром 22 июня. Вечером этого же дня здесь должна была пройти «Дискотека Союз». А 23 июня концерт планировали повторить.

Объект практически был готов, установлено звуковое оборудование, застелен покрытием газон. Специалисты приступали к сбору сцены. Приглашенные артисты вместе с известным продюсером Андреем Разиным уже находились в Барнауле.

Андрей Разин mogved. by

По словам Павла Николаева, времени на оспаривание решения Железнодорожного суда Барнаула не было. Концерты перенесли на 20 и 21 сентября. Место пока остается тем же.

2. Почему в «Темпе» запретили концерты?

Иск в суд на спортивный комплекс «Темп» подала прокуратура. В сообщении говорится, что запрет наложен «в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожара».

Массовые мероприятия в манеже будут ограничены «до его приведения в соответствие с функциональным назначением и устранением нарушений законодательства о пожарной безопасности».

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

3. Что по этому поводу говорят в «Темпе»?

Павел Николаев с заявлением о том, что у манежа есть проблемы с пожарной безопасностью, категорически не согласен.

«У нас имеется 6 эвакуационных выходов, ведущих прямо на улицу. Ни один спортивный объект в крае и даже Сибири не является таким безопасным. Угрозы жизни наших посетителей точно нет», — уверен он.

По его словам, в настоящий момент проводится перерегистрация проектных документов на манеж, согласно которым объект будет спортивно-развлекательным комплексом. Сейчас процесс перерегистрации находится на стадии экспертного заключения. Завершить все процедуры планируется к 30 июля.

Отсутствие этих документов и могло стать причиной запрета концертов.

При этом, как уверяет Николаев, манеж получил декларацию пожарной безопасности, по которой одномоментно в нем может размещаться до 4 тыс человек без угрозы жизни и здоровья.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

4. Почему разразился скандал?

22 июня, когда стало понятно, что провести «Дискотеку Союз» в Барнауле не удастся, «бучу» в соцсетях поднял Андрей Разин. В Instagram он назвал срыв концерта «беспределом» и обвинил в этом, в том числе, правительство Алтайского края.

«Единственная площадка в городе „Карандин-Арена“, которая может принимать свыше 3000 человек, закрыта. Вновь построенный на частные инвестиции СК „Темп“, новые власти невзлюбили. Чудом певец и мой коллега Баста 2 июня смог там провести концерт, где присутствовало около 4500 человек. Власти пытались „швырануть“ директора дворца и отменить концерт, но у них ничего не получилось, и Баста сумел его провести. Эту осечку они не простили и нанесли подлый и дерзкий удар по нам», — говорится в его сообщении.

Концерт Басты в «Темпе». Фото предоставлено СК «Темп». Автор Сергей Бутин.

В этом же посте Разин упомянул вице-губернатора Дениса Губина, который «таким радостным голосом говорил, что это не их дело» и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

В конце Разин посоветовал артистам «пока этот губернатор у власти Алтайского края, воздержаться от поездок в эту республику», видимо на эмоциях перепутав два соседних региона.

Позже Денис Губин сказал, что Андрей Разин, предъявляя претензии региональным властям, пытается завуалировать собственные просчеты и управленческую неграмотность.

5. Работает ли манеж?

Тренировочный процесс в «Темпе» продолжается, запрет на его проведение не распространяется. Также в календаре событий остается международная выставка собак, запланированная на июль, сентябрьский фестиваль крафтового пива и сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоСибирь», которая должна пройти здесь уже во второй раз.

6. Что будет дальше с концертами?

От концертного направления руководство «Темпа» отказываться не собирается. По словам Павла Николаева, агентства предупреждены, что манеж может принимать не более 4 тыс зрителей, поэтому количество проданных билетов не должно превышать этот показатель.

Ранее гендиректор «Темпа» заверял, что в сентябре у них пройдет грандиозный концерт Лепса, а в октябре выступит мега-популярная сейчас Ольга Бузова.

Ольга Бузова. www.instagram.com/buzova86

Павел Николаев отмечает, если желающих прийти на ее выступление окажется больше 4 тысяч, концерты смогут провести в два дня, как это планировалось сделать с «Дискотекой Союз».