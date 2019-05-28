Лепс и Баста: как единственный футбольный манеж в Барнауле трансформируют для концертов звезд

2 июня спорткомплекс «Темп» примет первый в своей истории большой концерт. Испытание предстоит серьезное — выступать здесь будет Баста, который неизменно собирает полные залы. Его выступление было экстренно перенесено из «Карандин-Арены». Готов ли манеж принять популярного рэпера, как под него трансформируют площадку и будет ли здесь удобно зрителям, читайте в разборе altapress.ru.

Какие концерты пройдут в «Темпе»?

В ближайшие четыре месяца их будет несколько — 2 июня в футбольном манеже выступит Баста, 22 июня здесь пройдет дискотека «Союз», которая соберет звезд 80 и 90-х годов. В сентябре в «Темпе» пройдет грандиозный концерт Григория Лепса.

Стоимость билетов на эти концерты разная. Самой доступной является ретро-дискотека, цена билета на нее не превышает 900 рублей. Лепс, конечно, значительно дороже. Судя по его концертному графику, осенью у исполнителя будет большой тур по городам Сибири. Так вот, в Новосибирске есть билеты на его выступление по 8,5 тысяч рублей.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Между концертами звезд эстрады в «Темпе» запланировали и другие мероприятия. Например, в июне здесь пройдет крупная международная выставка собак «Фаворит Алтая», в октябре — сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспо-Сибирь».

Почему перенесли концерт Басты?

О том, что выступление Басты перенесли с «Карандин-Арены» в спортивный манеж «Темп», стало известно 22 мая. В афишах организаторы объяснили это техническими причинами.

Оказалось, что ледовый дворец по решению суда закрыли еще 13 мая. Организаторы концерта узнали об этом в тот же день и начали искать другую площадку.

«Карандин-Арену» открыли для проведения тренировочного процесса на прошлой неделе.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Зачем «Темпу» неспортивные мероприятия?

С мая по октябрь в манеже не сезон. Профессиональные футболисты и дети играют и тренируются на открытых площадках города. Днем на искусственном поле «Темпа» занимаются лишь воспитанники местной спортшколы, по вечерам — любители.

В этот период руководство «Темпа» вынуждено для поддержания работоспособности клуба загружать объект другими мероприятиями

С ноября концерты и выставки в «Темпе» сворачиваются. Зимой здесь тренируются футболисты «Динамо-Барнаул», воспитанники детских спортшкол, любительские команды, проводятся турниры различного уровня.

Как трансформируют футбольное поле?

На концерте Басты танцпол будет организован прямо на футбольном поле. Чтобы толпа поклонников не вытоптала дорогостоящий газон, его укроют специальным покрытием Ecoteck EVENT.

Покрытие достаточно надежное и выдерживает нагрузку до 5 тонн на квадратный метр. Полностью застелить его на поле можно за 10−12 часов.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

На концерте Басты будет задействована половина поля площадью 2,5 тыс кв. метров. Сцену размером 6 на 12 метров установят посередине площадки.

Рядом с ней будет огорожена так называемая фан-зона для самых рьяных поклонников исполнителя. Билеты сюда дороже, чем на остальной танцпол.

Где разместятся зрители?

Сейчас у «Темпа» имеется одна трибуна. Еще пару месяцев назад пластиковыми сиденьями была оборудована только ее часть. К концерту Басты ряды кресел будут полностью смонтированы.

Места на трибуне будут распределены согласно купленным билетам и полностью соответствовать рассадке. Каждое кресло будет иметь свой порядковый номер. Чтобы зрители смогли их быстрее найти, на площадке будут работать волонтеры.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Помимо стационарной трибуны, так же будут установлены быстровозводимые по периметру зоны танцпола.

Что еще будет сделано для удобства зрителей?

Во время концертов кафе футбольного манежа «Темп» будет открыто. Несколько точек питания планируется организовать у входов в здание.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Также для удобства зрителей на время концертов установят дополнительные биотуалеты, будут работать две уборные комнаты.

Будет ли комфортно в помещении?

В обычные дни температура воздуха в «Темпе» составляет +16- +17 градусов. Этот показатель считается оптимальным для проведения тренировочного процесса.

Во время концертов температуру доведут до 20 градусов. Зрителям надо помнить, что гардероба в футбольном манеже нет. Если будет прохладно, верхнюю одежду придется держать в руках.

Как будет проходить концерт Басты?

Подготовка самого футбольного манежа займет около суток. Вечером, за день до концерта, прибывает команда организаторов, происходит монтаж сцены, застилается покрытием танцпол.

2 июня в 19.00 начнется концерт, который продлится чуть меньше двух часов. В ночь все оборудование вывезут. Уже на следующее утро в спорткомплексе смогут возобновить тренировки.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Где будут гримерки?

Разместить артистов планируются на первом этаже подтрибунных помещений. Здесь есть 8 раздевалок. Одну из них с душем и туалетной комнатой отдадут под гримерку и раздевалку для Басты.

Что будет сделано с точки зрения безопасности?

Зайти на концерт Басты можно будет с трех входов — центрального и двух дополнительных. Это сделано для того, чтобы не было длинных очередей и давки. Тем не менее, в «Темп» лучше приезжать заранее.

Как будут организованы входы на концерт Басты предоставлено СК «Темп»

По словам Павла Николаева, гендиректора клуба «Темп», объект отвечает всем требованиям безопасности. Это подтверждают регулярные проверки, в том числе и по пожарной части.

Какие еще концертные площадки работают?

Летом концертная жизнь в Барнауле затихает. Звезды эстрады переходят на открытые площадки, расположенные вне краевой столицы, прежде всего это Altai Palace в Алтайском районе и пляжи Ярового. Так, на сцене около алтайского казино в ближайшие месяцы выступит певицы Наzима, Zivert, рэп-дуэт HammAli&Navai, на «Причале22» — Линда, Тима Белорусских и рок-группа Чиж&Со.

DJ Smash в казино Altai Palace Марина Карпова в vk.com/ DJ Smash в казино Altai Palace Марина Карпова в vk.com DJ Smash в казино Altai Palace Марина Карпова в vk.com «Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace «Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace «Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace «Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace

В этом году количество концертных площадок в Барнауле увеличится. Уже осенью после масштабной реконструкции планируется запустить Дворец спорта, который теперь носит имя «Титов-Арена». Собственники объекта сразу сообщили: хоккей хоккеем, но зрелище тоже должно быть.