Суд предписал незамедлительно открыть «Карандин-Арену» в Барнауле

23 мая состоялось заседание по иску прокуратуры к собственникам ледового дворца «Карандин-Арена» в Барнауле. Ведомство, которое ранее добилось закрытия объекта, настаивало на прекращении его эксплуатации до полного исправления всех нарушений. Но руководство арены смогло доказать, что с пожарной безопасностью у них все в порядке.

О том, что суд Индустриального района встал на стороны «Карандин-Арены», altapress.ru сообщил исполнительный директор спорткомплекса Максим Ничаев. По его словам, в определении суда говорится о незамедлительном открытии объекта. Это значит, что заработал он еще 23 мая.

Утром 24 мая на «Карандин-Арене» начались тренировки детей и любителей.

Суд принял во внимание акты «Испытательной пожарной лаборатории», которая провела проверку и пришла к выводу, что грубых нарушений пожарной безопасности, которые бы угрожали жизни посетителей «Карандин-Арены», нет.

Между тем сам Ничаев признает, что необходимо устранить нарушения режимного характера, например, развесить где надо информационные таблички.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Как уже сообщалось, в момент закрытия «Карандин-Арены» тренировки основной команды «Алтай» уже не проводились. Так что хоккеисты ничего не потеряли. У них — отпуска до начала июля.

Зато, как оказалось, совершенно преждевременно был отменен концерт рэпера Басты. Организаторы решили перенести его в футбольный манеж «Темп».