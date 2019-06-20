Грядущий концерт Ольги Бузовой разделил барнаульцев на два лагеря

За билет на концерт установлена цена в 2,5 тысячи рублей. Пройдет он в СК «Темп», где 2 июня выступил рэпер Баста.
В группе «Инцидент Барнаул» появился пост с комментариями разгневанных барнаульцев, которые предлагали написать петицию за отмену концерта, перекрыть дороги и другие радикальные меры.
Другая часть горожан удивилась такой реакции.
«Объясните мне аргументированно, на каком основании её нужно не пускать к нам в город? Она поет аморальные песни?», — пишет один из комментаторов.
«У неё есть свои фанаты, вот они и пойдут. Уже до маразма доходит. А завтра эти активисты скажут тебе, что усы или шляпу нельзя носить!», — поддерживают единомышленника в комментариях.
«Вы вообще кто, чтобы решать кому приезжать в город с концертом, а кому нет? А недавно приезжавший Баста для вас пример подражания и морали? Что все так привязались к Бузовой?», — недоумевают барнаульцы.
Есть еще третья категория жителей — сторонние наблюдатели. Многим интересно, «чем закончится этот хайп». Пост собрал почти 400 комментариев.
Напомним, Ольга Бузова 13 июля с концертом приедет в Яровое.