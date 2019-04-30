Ольга Бузова приедет с концертом на алтайский курорт

Певица Ольга Бузова приедет в Яровое с концертом, сообщили на официальной странице пляжно-развлекательного комплекса «Причал». Свой визит звезда запланировала на 13 июля.

«Яровое встречает ту самую, которая вопреки всему продолжает радовать и удивлять своих фанатов новым творчеством. Яркие образы, стильные песни и безграничная любовь к миллионной армии поклонников — это всё про настоящую Ольгу Бузову!», — пишут организаторы.

Концерт #ТанцуйПодБузову пройдет на площадке «Причал 22» в 20:00. Цена билетов пока неизвестна.

Ольга Бузова бывала в Барнауле, когда открывала свои бутики — в 2013 и в 2015 годах. Также звезда снималась в рекламной заставке на ТНТ «Надоели Сейшелы. Хочу в санаторий на Алтай» в 2016 году. Тогда один из санаториев Белокурихи отреагировал на обращение и предложил Бузовой приехать в гости.