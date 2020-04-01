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1 апреля
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Спорт

В российском биатлоне назревает очередной громкий скандал

Президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву предложили сложить полномочия ветераны биатлона, тренеры и представители судейского корпуса. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.

Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
altapress.ru

Отмечается, что они выступили с открытым письмом, в котором посоветовали Драчеву подать в отставку. По мнению авторов письма, президент СБР не выполнил обещаний, которые были им даны в программной речи во время выборов.

Четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов заявил, что Владимир Драчев на посту президента СБР не сделал ничего положительного.

Порталу sports.ru в объединении биатлонистов сообщили, что обращение против Драчева будет рассмотрено.

«Ближайшее заседание правления СБР состоится 6 апреля. В связи с карантинными мерами, вероятнее всего, оно пройдет в формате видеоконференции. Опубликованное сегодня письмо ветеранов биатлона станет одной из тем обсуждения», — сообщили в СБР.

В декабре в интервью altapress.ru Владимир Драчев сообщил, что проигрыши российских спортсменов связаны с проблемами в тренировках и добавил, что в России нет подходящих баз на среднегорье.

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