«Биатлон стал своеобразным „Домом-2“»: президент СБР рассказал о задачах на сезон, Губерниеве и базе на Алтае

Во сколько обойдется федеральный центр подготовки
— О создании на Белокурихе-2 федерального центра подготовки спортсменов говорится уже давно, но есть ощущение, что дело совсем не движется. Чего не хватает: денег или политической воли?
— Наоборот, есть принципиальное решение и политическая воля. Все настроено на то, чтобы этот центр появился. Однако сроки немного затягиваются. В настоящий момент в Минспорте России прорабатывается вопрос привлечения в этот центр помимо биатлона других видов спорта.
Нам необходимо собрать как можно больше единомышленников. Это должны быть лыжники, двоеборцы, сноубордисты. Они подписали обращения с просьбой включить их в программу развития спортивного центра на Белокурихе-2.
— Есть ли дорожная карта, которая регламентировала бы сроки создания этого центра?
— Дорожная карта появится, когда будет подписан документ о создании центра. Пока речь идет о предварительном проектировании и привлечении частных инвесторов. Компания «Курорт Белокуриха» уже вкладывает солидные средства в данный объект. Есть лыжно-биатлонный комплекс со стрельбищем, горнолыжный склон. Идет строительство отелей.
— Вы не единожды говорили, что в Белокурихе-2 оптимальная для тренировок высота — 800 метров над уровнем моря. Что вас здесь еще привлекает?
— Действительно, на Белокурихе-2 оптимальная высота для комфортной работы. На 800 метрах у биатлонистов проводится большинство международных стартов. Проводя тренировки на более серьезных высотах — 1,5−2 тыс. метров над уровнем моря — мы можем подвергать спортсменов серьезному стрессу.
Ведь в отличие от тех же французов или итальянцев мы рождены на равнине, высота для нас не является привычным местом жизни.
Для получения должного эффекта спортсменам необходимо постоянно находиться на Белокурихе-2: проживание, питание, сон и тренировки должны быть на одной высоте. Возможно, со временем мы проработаем вопрос строительства нескольких домов на высоте 1,2 тыс. метров.
Если говорить, что еще необходимо, то я бы назвал медико-восстановительный центр. Это может быть филиал Федерального медико-биологического агентства, которое занимается медобеспечением спортсменов сборных команд страны.
Филиал ФМБА на базе Белокурихи-2 может изучать реакции организма атлета в условиях горной местности — проводить тестирования, отбирать пробы, анализировать все на месте. Такие исследования в стране никто не проводил.
— Есть мнение, что Семинский перевал с его высотой в 1,6 тыс. метров надо включить в состав федерального центра подготовки. Это предполагается?
— Это было бы правильное решение, которое с руководством компании «Курорт Белокуриха» мы уже рассматривали. Речь идет о создании некой площадки на Семинском перевале с возможностью размещения как отдыхающих, так и спортсменов.
— Вы сказали, что для федерального центра подготовки нужен поблизости аэродром. Действительно ли он остро необходим?
— Насколько я знаю, под Белокурихой есть небольшой аэродром для малой авиации. Если его модернизировать, транспортная доступность местности в разы увеличится. Я говорю не только о потоке спортсменов или туристов, но и об инвестициях.
— Возвращаясь к федерациям, ходят слухи, что Елена Вяльбе, руководящая российскими лыжниками, не особо заинтересована в Белокурихе-2.
— Я считаю, что готовиться к сезону и проводить сборы надо на территории своей страны, вкладывая федеральные средства в развитие собственных центров подготовки. Биатлон идет по такому пути, сборы за границей мы исключили.
У Федерации лыжных гонок России, видимо, иное мнение. Мы продолжаем общаться на этот счет с Еленой Вяльбе, и я не вижу с ее стороны какого-то отторжения.
— Вы оценивали, во сколько обойдется создание федерального центра подготовки?
— Мы просчитывали только с учетом того, что нужно биатлонистам. Понимаем, что средств не так много и их необходимо рационально использовать на другие не менее важные нужды, чем спорт. Наши подсчеты сводятся к 1−1,2 млрд рублей с учетом того, что на Белокурихе-2 уже сделано.
Чего не хватает алтайскому биатлону
— В России уже есть регионы-лидеры по развитию биатлона. У Алтая есть шансы?
— Мы очень тесно работаем с федерацией биатлона Алтайского края, которую возглавляет олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Я бы хотел, чтобы у белокурихинского центра подготовки были свои отделения в районах края, например в селе Алтайское. Это создаст оптимальные условия для развития биатлона и лыжных гонок в регионе. Эффекта точно будет больше.
— Что еще надо, чтобы в нашем регионе появлялись биатлонные звезды?
— Они есть. В юношеских и юниорских сборных страны уже много алтайских спортсменов. Учитывая, что в Алтайском хорошо развиваются зимние виды спорта, я бы предложил организовать в селе спортивный интернат, в котором собирались бы все самородки школьного возраста.
Это была бы база для развития наших видов спорта. Белокуриха-2 — это все-таки спорт высших достижений. Для Алтая требуется несколько площадок разного уровня подготовки.
— Биатлон, пожалуй, сложно назвать доступным видом спорта, вряд ли стоит ожидать здесь сильно большой массовости.
— Во-первых, для занятия биатлоном нужна хорошая экипировка, которую приходится регулярно менять с учетом роста ребенка. Во-вторых, нужно оружие, постоянные расходы на патроны. Все это, конечно, ограничивающие факторы.
Мы, к примеру, можем проводить детские соревнования, в которых принимают участие не более 100−120 человек. Если их больше — это уже серьезная нагрузка на судей и технический персонал, который обеспечивает безопасность на стрельбище. Лыжникам в этом отношении легче: выпустил 300 детей — и пусть бегут по дистанции.
Сейчас биатлон постепенно переходит от мелкокалиберного оружия на пневматическое. Полагаем, что это станет серьезным импульсом в развитии нашего вида спорта. Кстати, первое в Сибири биатлонное стрельбище для пневматики было построено в Алтайском.
С пневматикой мы также связываем развитие клубного биатлона. Подобный клуб может появиться и на вашем регионе. Об этом уже договорились руководители санатория «Россия» и компании «Курорт Белокуриха».
Почему российские биатлонисты выступают нестабильно
— Не можем не спросить, какие задачи на сезон у российской команды по биатлону?
— Главная задача — показать максимальный результат. Как я уже говорил, нам остро не хватает высокогорной и среднегорной подготовки, поэтому нам сложно бороться с иностранными спортсменами, которые ее проходят. Их немного, но они все работают на высотах. В России 18 тыс. биатлонистов, но мы тренируемся в основном на равнине.
— Федерация обозначает спортсменам некий медальный минимум?
— Я могу заявить о 40 золотых медалях в этом сезоне, но надо реально смотреть на вещи и ставить цели, которые по силам.
— Есть ли у вас на нынешний сезон некий туз в рукаве?
— Мы рассчитываем на потенциал несколько спортсменов — Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой, Матвея Елисеева — и параллельно присматриваемся к молодежи.
К сожалению, мы запоздали с привлечением молодых спортсменов. В 19−20 лет они уже должны врываться в основную сборную.
— Ваши подопечные часто жалуются на негатив в их сторону в соцсетях. Не кажется ли вам, что болельщики охладели к биатлону и серьезно обозлились?
— Писать гадости — это мы любим. К сожалению, многие болельщики хотят грандиозных побед сразу и сейчас. Вспомните футбол: в соцсетях не замолкали «специалисты», которые знали, как правильно тренировать. Когда появился результат — «специалисты» тут же замолчали. Надеюсь, что поклонники биатлона будут реально оценивать возможности спортсменов и при любых обстоятельствах их поддерживать.
— Какая атмосфера складывается вокруг российских спортсменов на фоне последних новостей о дисквалификации?
— Я заметил, и это подтверждают спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Швеции, что спортивное сообщество развернулось к нам лицом и поддерживает команду России. Оно против отстранения российского биатлона. Должна быть нормальная конкуренция, и какие-то моменты прошлого не должны влиять на нынешнюю молодежь, которая достойно выступает на мировой арене.
Специальный вопрос
— Как вы относитесь к перспективе выступления под нейтральным флагом?
— Никакого нейтрального флага. Я категорически против. Мы должны выступать под флагом России, петь гимн на пьедестале почета и выходить на дистанцию в своей спортивной экипировке. Не надо соглашаться на что-то другое — это мое личное мнение.
О чем еще рассказал собеседник
О дефиците тренеров
С тренерским составом у нас действительно есть проблемы. С советского времени школа подготовки тренеров совершенно потерялась. Нам бы хотелось ее возродить, чтобы спортсмены, завершившую карьеру, проходили переподготовку и возвращались в регионы тренировать. Сейчас средний возраст биатлонных тренеров превышает 60 лет.
Об отношении к Дмитрию Губерниеву
Отношение Губениеву может быть разное, но нельзя отрицать, что он действительно поддерживает и пропагандирует биатлон. Бывают моменты, когда Дмитрий слишком импульсивно высказывает свое мнение. Что поделаешь: биатлон стал своеобразным «Домом-2» со своими интригами и внутренней жизнью. Кто-то нас за это любит, кто-то ненавидит, но равнодушных нет.
Об уходе спортсменов в другие сборные
В России насчитывается 18 тыс. биатлонистов разного уровня — это больше, чем во всем остальном биатлонном мире. Реализоваться в условиях такой жесточайшей конкуренции сложно. Некоторые спортсмены считают: если не можешь сделать это в своей стране, надо искать другие варианты. Нельзя их за это осуждать. Думаю, что в ближайшие годы подобных переходов не будет, учитывая, что Международная федерация биатлона ужесточила по ним требования.
Досье
Владимир Петрович Драчев родился 7 марта 1966 года в Петрозаводске. Заниматься биатлоном он начал в 1980 году. В 1987 году окончил военный факультет Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта.
За свою спортивную карьеру 15 раз побеждал в этапах Кубка мира и дважды становился олимпийским призером в эстафетах: на Играх-1994 в Лиллехаммере и в 1998 году в Нагано.
Четыре раза выигрывал чемпионат мира. В сезоне 1995/96 годов был обладателем Кубка мира в общем зачете.
В 2006 году завершил спортивную карьеру. С 2013 по 2014 годы работал в исполнительной власти Ленинградской области. С 5 октября 2016 года является депутатом Государственной Думы России. 18 мая 2018 года на отчетно-выборной конференции СБР избран президентом Союза биатлонистов России. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.