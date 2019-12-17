«Биатлон стал своеобразным „Домом-2“»: президент СБР рассказал о задачах на сезон, Губерниеве и базе на Алтае

Белокуриха-2 в ближайшие годы может стать местом притяжения ведущих спортсменов России. В планах создание здесь федерального центра подготовки, ориентированного на несколько видов спорта. Как скоро это может произойти, чего не хватает алтайскому и российскому биатлону и что с ним будет в будущем, об этом и не только altapress.ru рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Во сколько обойдется федеральный центр подготовки

— О создании на Белокурихе-2 федерального центра подготовки спортсменов говорится уже давно , но есть ощущение , что дело совсем не движется. Чего не хватает: денег или политической воли?

— Наоборот, есть принципиальное решение и политическая воля. Все настроено на то, чтобы этот центр появился. Однако сроки немного затягиваются. В настоящий момент в Минспорте России прорабатывается вопрос привлечения в этот центр помимо биатлона других видов спорта.

Нам необходимо собрать как можно больше единомышленников. Это должны быть лыжники, двоеборцы, сноубордисты. Они подписали обращения с просьбой включить их в программу развития спортивного центра на Белокурихе-2.

— Есть ли дорожная карта , которая регламентировала бы сроки создания этого центра?

— Дорожная карта появится, когда будет подписан документ о создании центра. Пока речь идет о предварительном проектировании и привлечении частных инвесторов. Компания «Курорт Белокуриха» уже вкладывает солидные средства в данный объект. Есть лыжно-биатлонный комплекс со стрельбищем, горнолыжный склон. Идет строительство отелей.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

— Вы не единожды говорили , что в Белокурихе-2 оптимальная для тренировок высота — 800 метров над уровнем моря. Что вас здесь еще привлекает?

— Действительно, на Белокурихе-2 оптимальная высота для комфортной работы. На 800 метрах у биатлонистов проводится большинство международных стартов. Проводя тренировки на более серьезных высотах — 1,5−2 тыс. метров над уровнем моря — мы можем подвергать спортсменов серьезному стрессу.

Ведь в отличие от тех же французов или итальянцев мы рождены на равнине, высота для нас не является привычным местом жизни.

Для получения должного эффекта спортсменам необходимо постоянно находиться на Белокурихе-2: проживание, питание, сон и тренировки должны быть на одной высоте. Возможно, со временем мы проработаем вопрос строительства нескольких домов на высоте 1,2 тыс. метров.

Если говорить, что еще необходимо, то я бы назвал медико-восстановительный центр. Это может быть филиал Федерального медико-биологического агентства, которое занимается медобеспечением спортсменов сборных команд страны.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

Филиал ФМБА на базе Белокурихи-2 может изучать реакции организма атлета в условиях горной местности — проводить тестирования, отбирать пробы, анализировать все на месте. Такие исследования в стране никто не проводил.

— Есть мнение , что Семинский перевал с его высотой в 1,6 тыс. метров надо включить в состав федерального центра подготовки. Это предполагается?

— Это было бы правильное решение, которое с руководством компании «Курорт Белокуриха» мы уже рассматривали. Речь идет о создании некой площадки на Семинском перевале с возможностью размещения как отдыхающих, так и спортсменов.

— Вы сказали , что для федерального центра подготовки нужен поблизости аэродром. Действительно ли он остро необходим?

— Насколько я знаю, под Белокурихой есть небольшой аэродром для малой авиации. Если его модернизировать, транспортная доступность местности в разы увеличится. Я говорю не только о потоке спортсменов или туристов, но и об инвестициях.

— Возвращаясь к федерациям , ходят слухи , что Елена Вяльбе , руководящая российскими лыжниками , не особо заинтересована в Белокурихе-2.

— Я считаю, что готовиться к сезону и проводить сборы надо на территории своей страны, вкладывая федеральные средства в развитие собственных центров подготовки. Биатлон идет по такому пути, сборы за границей мы исключили.

У Федерации лыжных гонок России, видимо, иное мнение. Мы продолжаем общаться на этот счет с Еленой Вяльбе, и я не вижу с ее стороны какого-то отторжения.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

— Вы оценивали , во сколько обойдется создание федерального центра подготовки?

— Мы просчитывали только с учетом того, что нужно биатлонистам. Понимаем, что средств не так много и их необходимо рационально использовать на другие не менее важные нужды, чем спорт. Наши подсчеты сводятся к 1−1,2 млрд рублей с учетом того, что на Белокурихе-2 уже сделано.

Чего не хватает алтайскому биатлону

— В России уже есть регионы-лидеры по развитию биатлона. У Алтая есть шансы?

— Мы очень тесно работаем с федерацией биатлона Алтайского края, которую возглавляет олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Я бы хотел, чтобы у белокурихинского центра подготовки были свои отделения в районах края, например в селе Алтайское. Это создаст оптимальные условия для развития биатлона и лыжных гонок в регионе. Эффекта точно будет больше.

— Что еще надо , чтобы в нашем регионе появлялись биатлонные звезды?

— Они есть. В юношеских и юниорских сборных страны уже много алтайских спортсменов. Учитывая, что в Алтайском хорошо развиваются зимние виды спорта, я бы предложил организовать в селе спортивный интернат, в котором собирались бы все самородки школьного возраста.

Открытие олимпиады городов Алтая на Белокурихе-2 Дмитрий Лямзин

Это была бы база для развития наших видов спорта. Белокуриха-2 — это все-таки спорт высших достижений. Для Алтая требуется несколько площадок разного уровня подготовки.

— Биатлон , пожалуй , сложно назвать доступным видом спорта , вряд ли стоит ожидать здесь сильно большой массовости.

— Во-первых, для занятия биатлоном нужна хорошая экипировка, которую приходится регулярно менять с учетом роста ребенка. Во-вторых, нужно оружие, постоянные расходы на патроны. Все это, конечно, ограничивающие факторы.

Мы, к примеру, можем проводить детские соревнования, в которых принимают участие не более 100−120 человек. Если их больше — это уже серьезная нагрузка на судей и технический персонал, который обеспечивает безопасность на стрельбище. Лыжникам в этом отношении легче: выпустил 300 детей — и пусть бегут по дистанции.

Чемпионат по биатлону среди ветеранов. Ирина Пергаева.

Сейчас биатлон постепенно переходит от мелкокалиберного оружия на пневматическое. Полагаем, что это станет серьезным импульсом в развитии нашего вида спорта. Кстати, первое в Сибири биатлонное стрельбище для пневматики было построено в Алтайском.

С пневматикой мы также связываем развитие клубного биатлона. Подобный клуб может появиться и на вашем регионе. Об этом уже договорились руководители санатория «Россия» и компании «Курорт Белокуриха».

Почему российские биатлонисты выступают нестабильно

— Не можем не спросить , какие задачи на сезон у российской команды по биатлону?

— Главная задача — показать максимальный результат. Как я уже говорил, нам остро не хватает высокогорной и среднегорной подготовки, поэтому нам сложно бороться с иностранными спортсменами, которые ее проходят. Их немного, но они все работают на высотах. В России 18 тыс. биатлонистов, но мы тренируемся в основном на равнине.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

— Федерация обозначает спортсменам некий медальный минимум?

— Я могу заявить о 40 золотых медалях в этом сезоне, но надо реально смотреть на вещи и ставить цели, которые по силам.

— Есть ли у вас на нынешний сезон некий туз в рукаве?

— Мы рассчитываем на потенциал несколько спортсменов — Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой, Матвея Елисеева — и параллельно присматриваемся к молодежи.

К сожалению, мы запоздали с привлечением молодых спортсменов. В 19−20 лет они уже должны врываться в основную сборную.

— Ваши подопечные часто жалуются на негатив в их сторону в соцсетях. Не кажется ли вам , что болельщики охладели к биатлону и серьезно обозлились?

— Писать гадости — это мы любим. К сожалению, многие болельщики хотят грандиозных побед сразу и сейчас. Вспомните футбол: в соцсетях не замолкали «специалисты», которые знали, как правильно тренировать. Когда появился результат — «специалисты» тут же замолчали. Надеюсь, что поклонники биатлона будут реально оценивать возможности спортсменов и при любых обстоятельствах их поддерживать.

— Какая атмосфера складывается вокруг российских спортсменов на фоне последних новостей о дисквалификации?

— Я заметил, и это подтверждают спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Швеции, что спортивное сообщество развернулось к нам лицом и поддерживает команду России. Оно против отстранения российского биатлона. Должна быть нормальная конкуренция, и какие-то моменты прошлого не должны влиять на нынешнюю молодежь, которая достойно выступает на мировой арене.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

Специальный вопрос

— Как вы относитесь к перспективе выступления под нейтральным флагом?

— Никакого нейтрального флага. Я категорически против. Мы должны выступать под флагом России, петь гимн на пьедестале почета и выходить на дистанцию в своей спортивной экипировке. Не надо соглашаться на что-то другое — это мое личное мнение.

О чем еще рассказал собеседник

О дефиците тренеров С тренерским составом у нас действительно есть проблемы. С советского времени школа подготовки тренеров совершенно потерялась. Нам бы хотелось ее возродить, чтобы спортсмены, завершившую карьеру, проходили переподготовку и возвращались в регионы тренировать. Сейчас средний возраст биатлонных тренеров превышает 60 лет. Об отношении к Дмитрию Губерниеву Отношение Губениеву может быть разное, но нельзя отрицать, что он действительно поддерживает и пропагандирует биатлон. Бывают моменты, когда Дмитрий слишком импульсивно высказывает свое мнение. Что поделаешь: биатлон стал своеобразным «Домом-2» со своими интригами и внутренней жизнью. Кто-то нас за это любит, кто-то ненавидит, но равнодушных нет. Об уходе спортсменов в другие сборные В России насчитывается 18 тыс. биатлонистов разного уровня — это больше, чем во всем остальном биатлонном мире. Реализоваться в условиях такой жесточайшей конкуренции сложно. Некоторые спортсмены считают: если не можешь сделать это в своей стране, надо искать другие варианты. Нельзя их за это осуждать. Думаю, что в ближайшие годы подобных переходов не будет, учитывая, что Международная федерация биатлона ужесточила по ним требования.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/