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«Биатлон стал своеобразным „Домом-2“»: президент СБР рассказал о задачах на сезон, Губерниеве и базе на Алтае

Белокуриха-2 в ближайшие годы может стать местом притяжения ведущих спортсменов России. В планах создание здесь федерального центра подготовки, ориентированного на несколько видов спорта. Как скоро это может произойти, чего не хватает алтайскому и российскому биатлону и что с ним будет в будущем, об этом и не только altapress.ru рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
altapress.ru

Во сколько обойдется федеральный центр подготовки

— О создании на Белокурихе-2 федерального центра подготовки спортсменов говорится уже давно, но есть ощущение, что дело совсем не движется. Чего не хватает: денег или политической воли?

— Наоборот, есть принципиальное решение и политическая воля. Все настроено на то, чтобы этот центр появился. Однако сроки немного затягиваются. В настоящий момент в Минспорте России прорабатывается вопрос привлечения в этот центр помимо биатлона других видов спорта.

Нам необходимо собрать как можно больше единомышленников. Это должны быть лыжники, двоеборцы, сноубордисты. Они подписали обращения с просьбой включить их в программу развития спортивного центра на Белокурихе-2.

— Есть ли дорожная карта, которая регламентировала бы сроки создания этого центра?

— Дорожная карта появится, когда будет подписан документ о создании центра. Пока речь идет о предварительном проектировании и привлечении частных инвесторов. Компания «Курорт Белокуриха» уже вкладывает солидные средства в данный объект. Есть лыжно-биатлонный комплекс со стрельбищем, горнолыжный склон. Идет строительство отелей.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.
Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.
Антон Федотов (altairegion22.ru)

— Вы не единожды говорили, что в Белокурихе-2 оптимальная для тренировок высота — 800 метров над уровнем моря. Что вас здесь еще привлекает?

— Действительно, на Белокурихе-2 оптимальная высота для комфортной работы. На 800 метрах у биатлонистов проводится большинство международных стартов. Проводя тренировки на более серьезных высотах — 1,5−2 тыс. метров над уровнем моря — мы можем подвергать спортсменов серьезному стрессу.

Ведь в отличие от тех же французов или итальянцев мы рождены на равнине, высота для нас не является привычным местом жизни.

Для получения должного эффекта спортсменам необходимо постоянно находиться на Белокурихе-2: проживание, питание, сон и тренировки должны быть на одной высоте. Возможно, со временем мы проработаем вопрос строительства нескольких домов на высоте 1,2 тыс. метров.

Если говорить, что еще необходимо, то я бы назвал медико-восстановительный центр. Это может быть филиал Федерального медико-биологического агентства, которое занимается медобеспечением спортсменов сборных команд страны.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.
Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.
Антон Федотов (altairegion22.ru)

Филиал ФМБА на базе Белокурихи-2 может изучать реакции организма атлета в условиях горной местности — проводить тестирования, отбирать пробы, анализировать все на месте. Такие исследования в стране никто не проводил.

— Есть мнение, что Семинский перевал с его высотой в 1,6 тыс. метров надо включить в состав федерального центра подготовки. Это предполагается?

— Это было бы правильное решение, которое с руководством компании «Курорт Белокуриха» мы уже рассматривали. Речь идет о создании некой площадки на Семинском перевале с возможностью размещения как отдыхающих, так и спортсменов.

— Вы сказали, что для федерального центра подготовки нужен поблизости аэродром. Действительно ли он остро необходим?

На алтайском курорте построят дороги за 1 млрд рублей
Автоновости

— Насколько я знаю, под Белокурихой есть небольшой аэродром для малой авиации. Если его модернизировать, транспортная доступность местности в разы увеличится. Я говорю не только о потоке спортсменов или туристов, но и об инвестициях.

— Возвращаясь к федерациям, ходят слухи, что Елена Вяльбе, руководящая российскими лыжниками, не особо заинтересована в Белокурихе-2.

— Я считаю, что готовиться к сезону и проводить сборы надо на территории своей страны, вкладывая федеральные средства в развитие собственных центров подготовки. Биатлон идет по такому пути, сборы за границей мы исключили.

У Федерации лыжных гонок России, видимо, иное мнение. Мы продолжаем общаться на этот счет с Еленой Вяльбе, и я не вижу с ее стороны какого-то отторжения.

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
biathlonrus.com/

— Вы оценивали, во сколько обойдется создание федерального центра подготовки?

— Мы просчитывали только с учетом того, что нужно биатлонистам. Понимаем, что средств не так много и их необходимо рационально использовать на другие не менее важные нужды, чем спорт. Наши подсчеты сводятся к 1−1,2 млрд рублей с учетом того, что на Белокурихе-2 уже сделано.

Чего не хватает алтайскому биатлону

— В России уже есть регионы-лидеры по развитию биатлона. У Алтая есть шансы?

— Мы очень тесно работаем с федерацией биатлона Алтайского края, которую возглавляет олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Я бы хотел, чтобы у белокурихинского центра подготовки были свои отделения в районах края, например в селе Алтайское. Это создаст оптимальные условия для развития биатлона и лыжных гонок в регионе. Эффекта точно будет больше.

— Что еще надо, чтобы в нашем регионе появлялись биатлонные звезды?

— Они есть. В юношеских и юниорских сборных страны уже много алтайских спортсменов. Учитывая, что в Алтайском хорошо развиваются зимние виды спорта, я бы предложил организовать в селе спортивный интернат, в котором собирались бы все самородки школьного возраста.

Открытие олимпиады городов Алтая на Белокурихе-2
Открытие олимпиады городов Алтая на Белокурихе-2
Дмитрий Лямзин

Это была бы база для развития наших видов спорта. Белокуриха-2 — это все-таки спорт высших достижений. Для Алтая требуется несколько площадок разного уровня подготовки.

— Биатлон, пожалуй, сложно назвать доступным видом спорта, вряд ли стоит ожидать здесь сильно большой массовости.

— Во-первых, для занятия биатлоном нужна хорошая экипировка, которую приходится регулярно менять с учетом роста ребенка. Во-вторых, нужно оружие, постоянные расходы на патроны. Все это, конечно, ограничивающие факторы.

Мы, к примеру, можем проводить детские соревнования, в которых принимают участие не более 100−120 человек. Если их больше — это уже серьезная нагрузка на судей и технический персонал, который обеспечивает безопасность на стрельбище. Лыжникам в этом отношении легче: выпустил 300 детей — и пусть бегут по дистанции.

Чемпионат по биатлону среди ветеранов.
Чемпионат по биатлону среди ветеранов.
Ирина Пергаева.

Сейчас биатлон постепенно переходит от мелкокалиберного оружия на пневматическое. Полагаем, что это станет серьезным импульсом в развитии нашего вида спорта. Кстати, первое в Сибири биатлонное стрельбище для пневматики было построено в Алтайском.

С пневматикой мы также связываем развитие клубного биатлона. Подобный клуб может появиться и на вашем регионе. Об этом уже договорились руководители санатория «Россия» и компании «Курорт Белокуриха».

Почему российские биатлонисты выступают нестабильно

— Не можем не спросить, какие задачи на сезон у российской команды по биатлону?

— Главная задача — показать максимальный результат. Как я уже говорил, нам остро не хватает высокогорной и среднегорной подготовки, поэтому нам сложно бороться с иностранными спортсменами, которые ее проходят. Их немного, но они все работают на высотах. В России 18 тыс. биатлонистов, но мы тренируемся в основном на равнине.

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
biathlonrus.com/

— Федерация обозначает спортсменам некий медальный минимум?

— Я могу заявить о 40 золотых медалях в этом сезоне, но надо реально смотреть на вещи и ставить цели, которые по силам.

— Есть ли у вас на нынешний сезон некий туз в рукаве?

— Мы рассчитываем на потенциал несколько спортсменов — Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой, Матвея Елисеева — и параллельно присматриваемся к молодежи.

К сожалению, мы запоздали с привлечением молодых спортсменов. В 19−20 лет они уже должны врываться в основную сборную.

— Ваши подопечные часто жалуются на негатив в их сторону в соцсетях. Не кажется ли вам, что болельщики охладели к биатлону и серьезно обозлились?

— Писать гадости — это мы любим. К сожалению, многие болельщики хотят грандиозных побед сразу и сейчас. Вспомните футбол: в соцсетях не замолкали «специалисты», которые знали, как правильно тренировать. Когда появился результат — «специалисты» тут же замолчали. Надеюсь, что поклонники биатлона будут реально оценивать возможности спортсменов и при любых обстоятельствах их поддерживать.

— Какая атмосфера складывается вокруг российских спортсменов на фоне последних новостей о дисквалификации?

— Я заметил, и это подтверждают спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Швеции, что спортивное сообщество развернулось к нам лицом и поддерживает команду России. Оно против отстранения российского биатлона. Должна быть нормальная конкуренция, и какие-то моменты прошлого не должны влиять на нынешнюю молодежь, которая достойно выступает на мировой арене.

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
biathlonrus.com/

Специальный вопрос

— Как вы относитесь к перспективе выступления под нейтральным флагом?

— Никакого нейтрального флага. Я категорически против. Мы должны выступать под флагом России, петь гимн на пьедестале почета и выходить на дистанцию в своей спортивной экипировке. Не надо соглашаться на что-то другое — это мое личное мнение.

О чем еще рассказал собеседник

О дефиците тренеров

С тренерским составом у нас действительно есть проблемы. С советского времени школа подготовки тренеров совершенно потерялась. Нам бы хотелось ее возродить, чтобы спортсмены, завершившую карьеру, проходили переподготовку и возвращались в регионы тренировать. Сейчас средний возраст биатлонных тренеров превышает 60 лет.

Об отношении к Дмитрию Губерниеву

Отношение Губениеву может быть разное, но нельзя отрицать, что он действительно поддерживает и пропагандирует биатлон. Бывают моменты, когда Дмитрий слишком импульсивно высказывает свое мнение. Что поделаешь: биатлон стал своеобразным «Домом-2» со своими интригами и внутренней жизнью. Кто-то нас за это любит, кто-то ненавидит, но равнодушных нет.

Об уходе спортсменов в другие сборные

В России насчитывается 18 тыс. биатлонистов разного уровня — это больше, чем во всем остальном биатлонном мире. Реализоваться в условиях такой жесточайшей конкуренции сложно. Некоторые спортсмены считают: если не можешь сделать это в своей стране, надо искать другие варианты. Нельзя их за это осуждать. Думаю, что в ближайшие годы подобных переходов не будет, учитывая, что Международная федерация биатлона ужесточила по ним требования.

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
biathlonrus.com/

Досье

Владимир Петрович Драчев родился 7 марта 1966 года в Петрозаводске. Заниматься биатлоном он начал в 1980 году. В 1987 году окончил военный факультет Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта.

За свою спортивную карьеру 15 раз побеждал в этапах Кубка мира и дважды становился олимпийским призером в эстафетах: на Играх-1994 в Лиллехаммере и в 1998 году в Нагано.

Четыре раза выигрывал чемпионат мира. В сезоне 1995/96 годов был обладателем Кубка мира в общем зачете.

Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
biathlonrus.com/

В 2006 году завершил спортивную карьеру. С 2013 по 2014 годы работал в исполнительной власти Ленинградской области. С 5 октября 2016 года является депутатом Государственной Думы России. 18 мая 2018 года на отчетно-выборной конференции СБР избран президентом Союза биатлонистов России. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

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