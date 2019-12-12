Алтайский край может получить от Москвы еще один «почти бесплатный» спорткомплекс

Алтайский край может рассчитывать на дополнительное финансирование по проекту «Спорт — норма жизни». В настоящий момент регион входит в так называемую «зеленую зону» — список субъектов, которые лучше всего осваивают федеральные средства по данному направлению.

Спорт в День России в Барнауле. 12 июня 2016 года.

Если так продолжится и дальше, то в 2024 году Алтайский край может получить из федерального бюджета дополнительные 140 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Софинансирование краевой казны составит при этом всего 1% от стоимости проекта, то есть 1,4 млн рублей.

Напомним, за 2021−2022 годы в Барнауле по проекту «Спорт — норма жизни» планируется возвести два крупных ФОКа. Один для игровых видов спорта, другой — для единоборств. На каждый из них Москва выделяет региону по 125 млн рублей.

Строительство спорткомплекса для единоборств планируется на углу улиц Ленинградской и Антона Петрова по соседству с барнаульским зоопарком. Так как часть этой территории занято насаждениями, региональный минспорт готов предложить проект ее облагораживания.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко. Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко. Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Именно с этого объекта может начаться развитие парка им. Ленина, приходившего в упадок на протяжении десятков лет. Спорткомплекс будет в шаговой доступности от горожан. Мы хотим по максимуму сохранить зеленые зоны Барнаула, поэтому открыты для общественников, жителей района и микрорайона.

В 2019 году по проекту «Спорт — норма жизни» в сельских районах края начали устанавливать малые спортивные площадки с уличными тренажерами.