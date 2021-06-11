В составе сборной России из-за коронавируса произошли изменения

На данный момент игрок, прилетевший с командой в Санкт-Петербург, изолирован.

Полузащитник уже болел коронавирусом, у него были обнаружены антитела, поэтому результаты теста могут быть ошибочными.

11 июня Мостовой прошел повторное тестирование. <Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в курсе ситуации.>

По последним данным, футболист сборной России Андрей Мостовой пропустит Чемпионат Европы по футболу. Его ПЦР- тест на коронавирус показал положительный результат, говорится в сообщении национальной сборной в Twitter.

Мостового заменит защитник Роман Евгеньев. Он не попал в первоначальную заявку команды.

Сборной России предстоит стартовать на чемпионате Европы 12 июня, пишет Lenta.ru. В российской сборной два барнаульца — вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев.

Команда в Санкт-Петербурге встретится с Бельгией.

Помимо этой встречи, команде Станислава Черчесова предстоит сыграть на групповом этапе с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).