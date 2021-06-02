Болеем за наших: сразу два барнаульских футболиста вошли в состав сборной России на Евро

Объявлен состав сборной России на Чемпионат Европы по футболу, который стартует 11 июня. В команду вошли двое выходцев из Барнаула — Юрий Дюпин и Александр Соболев.

Вратари: Антон Шунин («Динамо», номер 1-й), Юрий Дюпин («Рубин», 12-й), Матвей Сафонов («Краснодар», 16-й).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», 14-й), 2. Марио Фернандес и Игорь Дивеев (оба — ЦСКА, 2-й и 3-й номера), Юрий Жирков и Вячеслав Караваев (оба — «Зенит», 18-й и 4-й), Федор Кудряшов («Антальяспор», 13-й), Андрей Семенов («Ахмат», 5-й).

Полузащитники: Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», 8-й и 19-й), Максим Мухин (ЦСКА, 26-й), Александр Головин («Монако», 17-й), Даниил Фомин («Динамо», 21-й), Роман Зобнин («Спартак», 11-й), Алексей Ионов («Краснодар», 20-й), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит», 23-й, 24-й и 7-й номера), Денис Макаров («Рубин», 25-й), Алексей Миранчук («Аталанта», 15-й), Денис Черышев («Валенсия», 6-й).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», 22-й), Антон Заболотный (ЦСКА, 10-й), Александр Соболев («Спартак», 9-й).

В российской сборной два барнаульца — вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев.

«Точечные» замены до начала чемпионата еще возможны, пишет «Росбалт».

Свой первый матч сборная России проведет 12 июня против сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. Здесь же пройдут другие ранее запланированные матчи: Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также четвертьфинал турнира (2 июля).

Накануне россияне в контрольном матче сыграли во Вроцлаве вничью с поляками — 1:1.

Евро-2020 был перенесен на этот год из-за пандемии. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.