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Спорт

Ведущая «России 1» прокомментировала заявление МОК об оскорблениях ЛГБТ-олимпийцев в эфире

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета, в котором тот потребовал объяснений за передачи, где оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества и трансгендеров.

Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
скрин с трансляции "Россия 1"

В своем Telegram-канале она заявила, что оскорблений не было.

«В России есть мужчины и женщины. В жизни и в спорте. Мы не гомофобы. Но „баловство“ меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству», — написала ведущая.

По ее словам, в эфире, «где можно без цензуры высказывать свою точку зрения», обсуждали несправедливые методы подсчета результатов. Речь шла о том, когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины, пишет polit.ru.

«И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны», — добавила Скабеева.

Что произошло

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 августа решил потребовать объяснений от Первого канала и «России 1» из-за их эфиров, в которых оскорбляли тяжелоатлета-трансгендера Лорел Хаббард и представителей ЛГБТ. Поводом стал выпуск программы «60 минут» на «России 1», где один из гостей, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, сказал, что ему «противны» геи и трансгендеры. А на Первом канале, который является официальным партнером МОК, ведущий шоу «Время покажет» Анатолий Кузичев вышел к зрителям в женском парике и назвал трансгендеров «психопатами».

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) в ответ на эти ситуации заявил, что «на Олимпийских играх нет места дискриминации».

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