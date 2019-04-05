Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка рассказала о канадском тренере

Спортсменка назвала Орсера профессионалом, однако отметила, что ей не подошли его методы работы.

В Канаде результат зависит от спортсмена, а тренер его только поддерживает, рассказала спортсменка. Фигуристка рассказала, что Орсер всегда был доволен ее выступлениями и никогда не ругался.

Турсынбаева поделилась, что, уехав в Канаду, она скучала по Тутберидзе и хотела вернуться в Россию. Тренер приняла ее обратно, пишет Lenta.ru.

«Тутберидзе — честный человек, она напрямую все говорит спортсмену — не только в отношении того, что происходит на льду, но и в отношении внешности. Она говорит все честно», — сказала спортсменка.

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду Орсера — нынешнего тренера Евгении Медведевой.

После возвращения фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Японии, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

Что известно о Тутберидзе

Этери Тутберидзе выросла в грузинской семье, была пятым ребенком. Несмотря на старания в одиночном катании, а позже в танцах на льду, покорить Олимп ей не получилось. Лучшее достижение — Кубок СССР.

В 90-х она уехала работать в США, в ледовое шоу. Тренировала любителей. Вышла замуж, родила дочь, та сейчас тоже фигуристка, но тренируется не у мамы.

В конце 90-х Этери вернулась в Россию с тренерскими амбициями, но здесь ее никто не ждал. Пришлось начинать карьеру заново, с тренировок на надувных катках, с цирка на льду. Спустя время она стала тренером в московской спортшколе и набрала в свою группу перспективных подростков.

В 2008-м перешла на работу в ледовый дворец «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». В том же году за успехи школе дали первый в Москве статус школы олимпийского резерва по фигурному катанию.

В 2014 году юная Юлия Липницкая выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, а Сергею Воронову досталось серебро на чемпионате Европы.

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева.

На пьедестале ЧМ-2019 были также две ее воспитанницы — Загитова и Турсынбаева (Казахстан).