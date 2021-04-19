Видео с высверливанием дырки во льду сибирских хоккеистов набрало 24 млн просмотров

Ролик в TikTok красноярской хоккейной команды «Сокол», в котором демонстрируют высверливание отверстия во льду для установки ворот, набрал более 24 млн просмотров, пишет « Проспект Мира ».

На видео специальным сверлом делают отверстие во льду для фиксации ворот под трек Just a Lil Bit американского рэпера 50 cent.

«Ролик — не единственное видео, где зафиксирован процесс сверления льда под ворота, однако по популярности ни одно из них к рекордсмену не приблизилось», — отмечает издание.

Примечательно, что на аккаунте много видео с девушками из группы поддержки, но фурор вызвало именно сверло.

Оператор и ведущий клубного аккаунта Антон Пекин рассказал в интервью Metaratings, что решил создать аккаунт, так как набирается много контента с игр.

«Начал с коротких видео без монтажа. К моему удивлению, они стали набирать много просмотров», — отметил он.

Сейчас у аккаунта «Сокола» более 244 тыс. подписчиков, а все опубликованные видео собрали 4,7 млн лайков.

Ранее сообщали про видео с раздеванием фигуристки Загитовой, собравшее более 22 млн просмотров.