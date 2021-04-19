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Спорт

Видео с высверливанием дырки во льду сибирских хоккеистов набрало 24 млн просмотров

Ролик в TikTok красноярской хоккейной команды «Сокол», в котором демонстрируют высверливание отверстия во льду для установки ворот, набрал более 24 млн просмотров, пишет «Проспект Мира».

Сверление отверстия во льду. Красноярск.
Сверление отверстия во льду. Красноярск.
кадр из видео. ХК "Сокол".

На видео специальным сверлом делают отверстие во льду для фиксации ворот под трек Just a Lil Bit американского рэпера 50 cent.

«Ролик — не единственное видео, где зафиксирован процесс сверления льда под ворота, однако по популярности ни одно из них к рекордсмену не приблизилось», — отмечает издание.

Примечательно, что на аккаунте много видео с девушками из группы поддержки, но фурор вызвало именно сверло.

@hcsokol

##хксокол

♬ Just A Lil Bit - 50 Cent

Оператор и ведущий клубного аккаунта Антон Пекин рассказал в интервью Metaratings, что решил создать аккаунт, так как набирается много контента с игр.

«Начал с коротких видео без монтажа. К моему удивлению, они стали набирать много просмотров», — отметил он.

Сейчас у аккаунта «Сокола» более 244 тыс. подписчиков, а все опубликованные видео собрали 4,7 млн лайков.

Ранее сообщали про видео с раздеванием фигуристки Загитовой, собравшее более 22 млн просмотров.

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