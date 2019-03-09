Виктор Томенко пообещал поддерживать алтайских баскетболистов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал на своей странице в Inastagram, что 8 марта баскетбольная команда «Алтайбаскет» одержала победу в очередной игре. Игроки набрали 82 очка, а противники из «Локомотив-Кубань-ЦОП» 53.

«Наши ребята молодцы», — написал Томенко. Он отметил, что у нас в Алтайском крае есть спортивные традиции вообще и баскетбольные в частности.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сейчас в «Алтайбаскете» играют ребята молодые, но старательные и перспективные. У них хороший тренер Борис Соколовский, который не только ведет игру, но и учит, воспитывает, растит игроков. Болельщики эмоционально активно поддерживали нашу команду. И было видно, что такая обстановка приносила радость не только зрителям, но и самим игрокам.

После окончания матча Виктор Томенко зашел в раздевалку к игрокам, чтобы познакомиться с ними. Он поздравил их с победой, пожелал новых удач.

В конце поста губернатор отметил, что организует поддержку спортсменам, чтобы у них была возможность не уезжать из края, а продолжать свой спортивный рост дома.

В комментариях отметили, что спорт действительно надо поддерживать.

«Главная проблема алтайского командного спорта, что ни один клуб не играет в высшем дивизионе. У Омска есть хоккейная команда „Авангард“; у Новосибирска — волейбол, хоккей; у Томска — ФК „Томь“; у Кузбасса — хоккей и волейбол. А у нас из года в год смотришь, как какая-нибудь команда бьётся изо всех сил за выход в следующий дивизион, а на следующий сезон, увы и ах, денег нет, и снова играем в каком-нибудь втором дивизионе», — написал Евгений Егоров.