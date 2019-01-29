Вызов улице: Фетисов решил проводить детские хоккейные матчи на Северном полюсе

Министр спорта РФ Павел Колобков обсудил с первым зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславом Фетисовым развитие хоккея в стране. В том числе — вопрос организации матчей на Северном полюсе, сообщает ТАСС.

По мнению Фетисова, «специальная Олимпиада — это то, что может сегодня позиционировать Россию как одно из самых гуманных государств в мире. Обсуждали хоккей на Северном полюсе».

«Спорт — это не только голы, очки, секунды, это формирование здорового образа жизни, профилактика всем вызовам улицы (наркотикам, алкоголю, табаку), возможность вернуть детей из виртуального мира», — добавил хоккеист и депутат.

На эту инициативу тут же отреагировали соцсети: «Спэшл Olimpiada нам „нужна“, мы же так нацспорт ушатали. Собрать и отвезти детей на хоккей на Северный полюс взрослым заскучавшим дядькам куда-как веселее, чем построить игровые спортплощадки в каждом дворе и потом их содержать. Эти депутаты наши, они то в горы лезут со знаменами, то крест в Антарктиду везут, то на дне морском реликвии раскладывают. И каждый раз — с выпученными глазами и миллионами наших денег им на расходы».