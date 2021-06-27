Внезапно умер футболист на матче любительских команд в столице

Футболиста не было в заявке на матч, утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. Функционер допустил, что мужчину могли пригласить на игру.

«Человек потерял сознание в самом начале матча. Не было ни стыка, ни усталости. Кроме того, игра проходила вечером, уже не было жары», — подчеркивает Смирнов.

Он добавил, что первую помощь футболист получил еще на поле, после чего к месту прибыл реанимобиль, пишет Lenta.ru.

В апреле футболист клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер во время матча. 18-летний спортсмен умер во время матча на местном стадионе «Торпедо».