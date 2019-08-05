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5 августа 27°C

Во Дворце зрелищ и спорта установили медиакуб и определились со сроками открытия

В 20-х числах сентября во Дворце зрелищ и спорта, который теперь носит имя «Титов Арена», планируют завершить ремонтные работы. У специалистов будет еще 10 дней на то, чтобы в случае необходимости устранить какие-то недочеты.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле
Олег Богданов

Что происходит внутри Дворца?

На прошлой неделе над ледовой ареной установили мультимедийный куб и бегущую строку. На экранах будут транслировать повторы голевых моментов и рекламные ролики в перерывах между периодами. Также куб будет дублировать текущее время матча и счет.

Видео его тестирования разместил у себя в Instagram собственник Дворца зрелищ и спорта Михаил Дроздов.

Для более эффектных видео-трансляций по периметру ледовой арены будут установлены камеры, которые уже закуплены.

В ближайшие дни на трибунах приступят к установке новых кресел для зрителей.

Когда пройдут первые турниры?

Планируется, что принять гостей объект сможет в начале октября. В этот период в Барнауле пройдет международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge, на который съедутся команды из США, Чехии и Словакии.

Дворец зрелищ и спорта станет основной площадкой его проведения.

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