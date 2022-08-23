23 августа
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Спорт

Во время марафона бегун столкнулся со степным волком. Зверь спрятался в кустах

Российский спортсмен во время марафона Ultra 100 наткнулся на волка, сообщает «Комсомольская правда».

Волк.
Волк.
открытые источники в интернете

Андрей Василенко (Нижний Новгород) пробежал 104 километра и вдруг впереди увидел степного волка. По словам спортсмена, зыерь был от него в 10 метрах.

Более того, хищник спрятался в кустах и стал выслеживать бегуна.

Спортсмен начал пятиться. Спустя время мужчине удалось дозвониться до экстренных служб (до этого связи на этом участке дистанции не было), пишет Lenta.ru.

Помощь подоспела через 40 минут.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен умер во время марафона «Европа — Азия». Медицинская помощь понадобилась 40 атлетам, пять из которых впоследствии были госпитализированы.

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