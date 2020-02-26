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26 февраля
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Спорт

Вокруг российского биатлониста Логинова вновь разразился скандал

Заочная перепалка произошла между немецкой биатлонисткой Кати Вильхельм и известным комментатором Дмитрием Губерниевым. За критику в адрес чемпиона мира Александра Логинова он предложил «идти в жопу».

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
http://biathlonrus.com/

Поводом для очередного витка негатива стали обыски, произошедшие во время Чемпионата мира в Италии в номерах Александра Логинова и его тренера. Причина их до сх пор не ясна. Однако весь биатлонный мир выдвигает предположения.

Так, Кати Вильхельм заявила, что обыски могут быть связаны с допингом и предложила Логинову извиниться и раскаяния из-за допингового прошлого.

«Я все еще жду от него раскаяния и извинений. Может, он просто чего-то не знал и не понимал. Выступление Логинова на чемпионате мира удивило меня, ведь до турнира он не показывал таких результатов. Но мы не можем сейчас ничего предполагать, хотя его медали оставили плохое послевкусие», — цитирует Вильхельм T-Online.

В ответ на эти и другие обвинения резко высказался Губерниев. «Знаете что, ребята! Скажу так! Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело!» — написал он в соцсетях.

Ранее из-за победы Александра Логинова на ЧМ перессорились норвежцы, не знавшие, признавать ли его победу или нет.

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