Вокруг российского биатлониста Логинова вновь разразился скандал

Заочная перепалка произошла между немецкой биатлонисткой Кати Вильхельм и известным комментатором Дмитрием Губерниевым. За критику в адрес чемпиона мира Александра Логинова он предложил «идти в жопу».

Поводом для очередного витка негатива стали обыски, произошедшие во время Чемпионата мира в Италии в номерах Александра Логинова и его тренера. Причина их до сх пор не ясна. Однако весь биатлонный мир выдвигает предположения.

Так, Кати Вильхельм заявила, что обыски могут быть связаны с допингом и предложила Логинову извиниться и раскаяния из-за допингового прошлого.

«Я все еще жду от него раскаяния и извинений. Может, он просто чего-то не знал и не понимал. Выступление Логинова на чемпионате мира удивило меня, ведь до турнира он не показывал таких результатов. Но мы не можем сейчас ничего предполагать, хотя его медали оставили плохое послевкусие», — цитирует Вильхельм T-Online.

В ответ на эти и другие обвинения резко высказался Губерниев. «Знаете что, ребята! Скажу так! Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело!» — написал он в соцсетях.

Ранее из-за победы Александра Логинова на ЧМ перессорились норвежцы, не знавшие, признавать ли его победу или нет.