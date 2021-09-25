Воры вернули российской чемпионке медаль вместе с коробкой конфет

Две недели назад в дом теннисистки в Подмосковье, пока она с мужем была в гостях, проникли воры и украли сумку, где лежали награды. В ней также был перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-2016.

«Никто не пострадал, нас дома не было. Я написала заявление в полицию. Грабители сломали дверь, сбили камеры видеонаблюдения, взломали сейф, украли и украшения, схватили и сумку с моими медалями. Видимо, грабители искали деньги, они схватили еще и рюкзак мужа, скорее всего, туда награбленное и сбросили», — рассказывала она.

23 сентября грабители вернули медали. Но не лично в руки, а оставили на КПП поселка.