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Спорт

Воры вернули российской чемпионке медаль вместе с коробкой конфет

Олимпийской чемпионке, теннисистке Елене Весниной вернули украденные медали, приложив к ним коробку конфет и записку, пишет «Комсомольская правда».

Елена Веснина и министр обороны Сергей Шойгу.
Елена Веснина и министр обороны Сергей Шойгу.
Центральный спортивный клуб Армии

Две недели назад в дом теннисистки в Подмосковье, пока она с мужем была в гостях, проникли воры и украли сумку, где лежали награды. В ней также был перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-2016.

«Никто не пострадал, нас дома не было. Я написала заявление в полицию. Грабители сломали дверь, сбили камеры видеонаблюдения, взломали сейф, украли и украшения, схватили и сумку с моими медалями. Видимо, грабители искали деньги, они схватили еще и рюкзак мужа, скорее всего, туда награбленное и сбросили», — рассказывала она.

23 сентября грабители вернули медали. Но не лично в руки, а оставили на КПП поселка.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я ее не видел, содержание сказать не могу», — рассказал источник в полиции.

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