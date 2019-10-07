«Сидел, кушал и позвонил Черчесов»: восходящую звезду футбола из Барнаула вызвали в сборную России

Барнаульского футболиста Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов», вызвали в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020, пишет «Чемпионат».

Воспитанник барнаульского «Динамо» заменит форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму.

«Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов . Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев.

Сборная России готовится к двум матчам квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября футболисты в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.

Футболист Александр Соболев www.instagram.com/a.sobolev97/

В этом сезоне Соболев забил 10 голов в 12 играх (два из них — в последнем туре в ворота «Сочи») и на данный момент делит первое место в спорте бомбардиров с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.