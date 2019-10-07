Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

«Сидел, кушал и позвонил Черчесов»: восходящую звезду футбола из Барнаула вызвали в сборную России

Барнаульского футболиста Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов», вызвали в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020, пишет «Чемпионат».

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото предоставлено PRNEWS.IO

Воспитанник барнаульского «Динамо» заменит форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму.

«Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов . Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев.

Сборная России готовится к двум матчам квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября футболисты в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.

Футболист Александр Соболев
Футболист Александр Соболев
www.instagram.com/a.sobolev97/

В этом сезоне Соболев забил 10 голов в 12 играх (два из них — в последнем туре в ворота «Сочи») и на данный момент делит первое место в спорте бомбардиров с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость