Воспитанник алтайского хоккея выступит в составе сборной России. Что о нем известно

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, за исключением вынесенных матчей Финляндия — Чехия (Пльзень) и Россия — Финляндия (Санкт-Петербург).

Российская сборная проведет две игры в Москве, а третью на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Что известно о Никите Лямкине?

Никита Лямкин начинал играть в хоккей в Бийске, занимался в детском клубе «Лицей», но потом с семьей переехал в Новокузнецк, где пошел в спортшколу местного клуба «Металлург».

Два сезона он выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека в Канаде, а также в команде Молодежной хоккейной лиги.

Никита Лямкин в Барнауле. Екатерина Вибе

Затем вернулся в Россию и выступал за основной состав «Металлурга», а теперь играет за казанский «Ак Барс». В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

Издание отмечает, что впервые за долгие годы алтайский хоккеист будет играть за национальную сборную. В последний раз за несколько дней до смерти приглашение в сборную получил нападающий омского «Авангарда» Алексей Черепанов.