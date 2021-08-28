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Спорт

Воспитанник алтайского волейбола присоединился к сборной России

25-летнего воспитанника алтайского волейбола, доигровщика питерского «Зенита» Федора Воронкова вызвали в сборную России перед чемпионатом Европы.

Федор Воронков.
Федор Воронков.
altaisport.ru

Воронков заменил на сборе травмированного Антона Семышева.

«К сожалению, у Семышева проблемы со здоровьем. А Федя сейчас в форме, уже провёл первые матчи в составе „Зенита“. Нам нужен был игрок, который сразу и без раскачки готов помогать команде», — цитирует sport.business-gazeta.ru главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо.

Воронков заявил, что очень рад такому повороту дел и «немножко удивлен».

«Уже максимально сконцентрировался на подготовке к сезону в составе клуба. Надо будет в срочном порядке догонять остальных пацанов в сборной по уровню готовности», — сказал спортсмен.

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