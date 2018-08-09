Собственник «Карандин Арены» намерен построить еще две ледовые площадки в Барнауле

После закрытия Дворца зрелищ и спорта спортсмены ХК «Алтай» и воспитанники детской школы экстренно перебазировались в «Карандин Арену» на Жасминной. По словам собственника объекта Михаила Дроздова, комплекс в состоянии принять «обездоленных» хоккеистов. Более того, инвестор задумался о строительстве нового льда.

Как сообщил altapress.ru Михаил Дроздов, прорабатывается вопрос по оборудованию дополнительных помещений и медицинского кабинета для СШОР по хоккею «Алтай». Руководство школы уже обозначило то, что нужно сделать в первую очередь.

Михаил Дроздов,

собственник спортивного комплекса «Карандин Арена»:

У нас имеются две ледовые площадки. Возможностей для тренировочного процесса здесь гораздо больше, чем во Дворце спорта. Я уверен, что времени на льду хватит всем. Мы также оставляем «окна» для массового катания. Его расписание не меняется.

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По словам Михаила Дроздова, сейчас рассматриваются варианты строительства еще двух ледовых площадок в рамках комплекса. Пока эта идея находится в стадии проработки. Ее подробности не раскрываются.

Что случилось с Дворцом спорта?

Как уже сообщалось, Дворец зрелищ и спорта временно закрыли по решению Железнодорожного суда Барнаула. Ранее сотрудники прокуратуры и МЧС сообщали, что из 16 обнаруженных нарушений, связанных с противопожарной безопасностью, собственник и арендатор объекта ликвидировал только одно.

Объявление на входе во Дворец зрелищ и спорта. Barnaul22.

Сами ответчики на суде заявляли, что проблемы решены на 90%.

На сколько закрыли Дворец зрелищ и спорта, до сих пор не известно. В Железнодорожном суде altapress.ru сообщили, что дело приостановлено до завершения строительной экспертизы. Провести ее планировали к 1 сентября.