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15 апреля 0°C

Экстремалы на каяках прыгали в Барнаулку прямо с моста

В субботу, 13 апреля, в Барнауле прошел каяк-кросс. Горожан заинтересовала необычная локация для соревнований — спортсмены стартовали у Старого базара прямо с моста через Барнаулку.

Каяк-кросс на Барнаулке, 13 апреля 2019 года.
Каяк-кросс на Барнаулке, 13 апреля 2019 года.
altapress.ru

Перед началом водного шоу на мосту по проспекту Ленина и под ним, а также на набережной Барнаулки собрались больше сотни человек.

Каякерам нужно было преодолеть около 150 метров. Глубина реки на месте соревнований 13 апреля составляла более 1,5 метров.

Сначала спортсмены проходили квалификацию, стартуя по одному, потом соревновались парами. Особенно эффектным был старт — каяки падали с трехметровой рампы под углом 45 градусов.

Участие в кроссе приняли спортсмены из Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска.

Организаторы отметили, что планируют сделать каяк-кросс на Барнаулке традиционным. В следующие выходные там же хотят устроить соревнования на катамаранах.

Кросс организовала федерация рафтинга и гребного слалома Алтайского края.

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