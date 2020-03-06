«Я был в шоке»: известный предприниматель Александр Ракшин рассказал о женщине, которая его поразила

15 марта в лыжном марафоне «Черемное-Барнаул» будет участвовать известная спортсменка Людмила Колобанова, которая покорила более 300 марафонских дистанций по всему миру. На Алтай ее позвал совладелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин. Altapress.ru он рассказал подробности неожиданной встречи.

Знакомство с Людмилой Колобановой у Александра Ракшина произошло в прошлом месяце в Австрии: вместе они участвовали в марафоне Dolomitenlauf. До этого момента друг друга никогда не видели.

Выяснилось, что Людмила входит в список самых титулованных лыжников-любителей. Сейчас ей 76 лет, участвовать в соревнованиях она начала в 42 года, за это время покорив множество марафонских дистанций.

Александр Ракшин,

совладелец компании «Мария-Ра»:

Смотрю, стоит бабушка, у которой одежда зашита лейблами со всех мировых марафонов. Спрашиваю у знакомых: кто это такая. Оказывается, она самая одиозная женщина в мире, с города Реутова. Людмила рассказала, что физкультурой до 42 лет вообще не занималась, а тут поясница заболела. Походила по докторам — ничего не помогает, тогда встала на лыжи. Когда она сказала, что преодолела 178 лыжных марафонов, я про себя подумал: «Ух ты!» А когда добавила, что еще 189 летних марафонов пробежала, я просто был в шоке.

По словам Александра Ракшина, он хочет организовать в Барнауле большую встречу с этой «ходячей энциклопедией спорта», как назвал ее сам предприниматель.

Александр Ракшин,

совладелец компании «Мария-Ра»:

Многие говорят: «Как я лыжный марафон пройду, мне же уже 50 лет?» А этой великой женщине всего 76 лет. Она поменяла свой образ жизни. Можно брать с нее пример, можно и не брать — тут каждый решает сам. Но двигаться точно надо.

Что еще известно о Людмиле Колобановой

Спортсменка выросла в Тверской области. Школа , где она училась , находилась в 6 км от дома , путь туда и обратно приходилось преодолевать пешком , часто — босиком , чтобы не изнашивать обувь , писал о Людмиле Колобановой проект «Возраст счастья». Родители ее рано умерли , и Людмила , которая жила с тетей и бабушкой , пилила лес и разгружала вагоны.

В 2013 году Людмила Колобанова стала первой в мире женщиной — «гигантом» Worldloppet. Такой титул присваивается участникам мировой серии Worldloppet , 10 раз выполнившим норматив мастера и прошедшим как минимум 100 марафонов серии.