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6 марта -9°C

«Я был в шоке»: известный предприниматель Александр Ракшин рассказал о женщине, которая его поразила

15 марта в лыжном марафоне «Черемное-Барнаул» будет участвовать известная спортсменка Людмила Колобанова, которая покорила более 300 марафонских дистанций по всему миру. На Алтай ее позвал совладелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин. Altapress.ru он рассказал подробности неожиданной встречи.

Совладелец компании "Мария-Ра" Александр Ракшин выступил на "Мужском клубе"
Совладелец компании "Мария-Ра" Александр Ракшин выступил на "Мужском клубе"
Дмитрий Лямзин

Знакомство с Людмилой Колобановой у Александра Ракшина произошло в прошлом месяце в Австрии: вместе они участвовали в марафоне Dolomitenlauf. До этого момента друг друга никогда не видели.

Выяснилось, что Людмила входит в список самых титулованных лыжников-любителей. Сейчас ей 76 лет, участвовать в соревнованиях она начала в 42 года, за это время покорив множество марафонских дистанций.

Александр Ракшин,
совладелец компании «Мария-Ра»:

Смотрю, стоит бабушка, у которой одежда зашита лейблами со всех мировых марафонов. Спрашиваю у знакомых: кто это такая. Оказывается, она самая одиозная женщина в мире, с города Реутова. Людмила рассказала, что физкультурой до 42 лет вообще не занималась, а тут поясница заболела. Походила по докторам — ничего не помогает, тогда встала на лыжи. Когда она сказала, что преодолела 178 лыжных марафонов, я про себя подумал: «Ух ты!» А когда добавила, что еще 189 летних марафонов пробежала, я просто был в шоке.

По словам Александра Ракшина, он хочет организовать в Барнауле большую встречу с этой «ходячей энциклопедией спорта», как назвал ее сам предприниматель.

Александр Ракшин,
совладелец компании «Мария-Ра»:

Многие говорят: «Как я лыжный марафон пройду, мне же уже 50 лет?» А этой великой женщине всего 76 лет. Она поменяла свой образ жизни. Можно брать с нее пример, можно и не брать — тут каждый решает сам. Но двигаться точно надо.

Что еще известно о Людмиле Колобановой

  • Спортсменка выросла в Тверской области. Школа, где она училась, находилась в 6 км от дома, путь туда и обратно приходилось преодолевать пешком, часто — босиком, чтобы не изнашивать обувь, писал о Людмиле Колобановой проект «Возраст счастья». Родители ее рано умерли, и Людмила, которая жила с тетей и бабушкой, пилила лес и разгружала вагоны.
  • В 2013 году Людмила Колобанова стала первой в мире женщиной — «гигантом» Worldloppet. Такой титул присваивается участникам мировой серии Worldloppet, 10 раз выполнившим норматив мастера и прошедшим как минимум 100 марафонов серии.
  • Несколько лет назад Людмила Колобанова взяла «серебро» на полумарафоне в Германии в категории «старше 70». На финише она догнала мужчину-бегуна, который уже перешел на шаг, и помогла ему завершить дистанцию. После этого немцы прозвали ее «железная фрау».
  • Людмила Колобанова — настоящая звезда Реутова, активный общественный деятель. Она признается, что участие в соревнованиях стало возможным благодаря поддержке главы города, его заместителей и депутатов реутовского горсовета.
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