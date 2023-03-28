«Я вернусь к вам». Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пошел на поправку и уже полностью находится в сознании. Он намерен скорее отправиться на реабилитацию.

Состояние здоровья Романа Костомарова начало улучшаться, сообщил призер Олимпийских игр по фигурному катанию, режиссер театрализованных шоу, продюсер, хореограф в фигурном катании Илья Авербух.

Авербух заявил, что Костомаров намерен поскорее вернуться домой, к близким и друзьям.

«Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — рассказал хореограф.

RT сообщил, что фигурист больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Его отключили и убрали трахеостому.

Когда состояние Костомарова окончательно стабилизируется, его будут готовить к протезированию.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.