В реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.
45-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью. Утром ему cтало хуже.
Cейчаc врачи оценивают его cоcтояние как крайне тяжелое.
Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой, напоминает Газета.Ru. Получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.
В 2019 году Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из спорта на пике славы. Костомаров считал, что 16-летняя — на тот момент — Загитова провалила чемпионат мира, завоевав только пятое место.
Также Костомаров — участник ледовых шоу на телевидении с участием звезд.
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