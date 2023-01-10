В реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой

Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.

45-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью. Утром ему cтало хуже.

Cейчаc врачи оценивают его cоcтояние как крайне тяжелое.

Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой, напоминает Газета.Ru. Получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

В 2019 году Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из спорта на пике славы. Костомаров считал, что 16-летняя — на тот момент — Загитова провалила чемпионат мира, завоевав только пятое место.

Также Костомаров — участник ледовых шоу на телевидении с участием звезд.