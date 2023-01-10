10 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В реанимацию попал фигурист, катавшийся в паре с Татьяной Навкой

Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

Реанимация.
Реанимация.
Анна Зайкова

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Telegram-канал Mash.

45-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью. Утром ему cтало хуже.

Cейчаc врачи оценивают его cоcтояние как крайне тяжелое.

Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой, напоминает Газета.Ru. Получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

В 2019 году Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из спорта на пике славы. Костомаров считал, что 16-летняя — на тот момент — Загитова провалила чемпионат мира, завоевав только пятое место.

Также Костомаров — участник ледовых шоу на телевидении с участием звезд.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость